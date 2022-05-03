台中建商獲利王 8天砸逾11億購地

央行配合政府打炒房政策，將逐步限縮土建融貸款成數，壓抑建商購地意願，台中多家實力雄厚的上市櫃建商，早已備妥銀彈伺機購地！其中，豐謙（5523）動作頗為積極，今年3月砸重金購入台中東區與北屯區逾1,700坪建地；坤悅（5206）、富宇地產（4907）也已分別備妥30億元、20億元的銀彈，預計年底前伺機購置不動產。

去年稅後賺進逾9億元、EPS達5.91元居台中上市櫃建商「獲利王」的豐謙建設，每股配息僅1.8元，考量金融機構限縮土建融貸款新政策上路後，刻意保留多數盈餘準備購地，今年3月在短短八天內，就豪砸逾11.6億元、在台中市購入逾1,700坪的兩塊精華角地。

豐謙3月9日先砸下約5.44億元，以每坪單價70萬元購入東區「頂橋仔段」大興街、建德街的777.12坪黃金角地；3月16日，豐謙再砸6.16億元，以每坪單價約64.7萬元購入北屯區14期「仁平段」953坪角地，為明、後年的新推案提早備妥土地料源。

此外，坤悅為加速土地開發作業效率，日前董事會通過授權董事長於今年底前，在30億元額度內，針對台灣地區進行不動產洽購相關事宜。

無獨有偶，富宇地產董事會也決議授權董事長於今年底前，在20億元額度內，針對台灣地區進行不動產洽購事宜。

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