高價預售續飆 五都房價天花板拉高

預售屋持續創天價，重新改寫全台各地房價認知，根據樂居網統計全台七都實價登錄最高均單價預售案，新北、台中均已站上7字頭，新竹、高雄站上6字頭，桃園站上5字頭，台南站上4字頭，過去一年來，雙北以外各都會區挾區域發展題材以及建商品牌、地段及規劃優勢，房價天花板持續向上突破。

台北市高價案除了豪宅「信義首席公館」達每坪269萬元外，「璞永敦仰」、「富邦藝樹」均逾每坪190萬元、直逼200萬元大關；新北市以中和正臨4號公園的「綠inn」每坪78萬元最高，板橋新板特區「文化金鎂」、新埔站旁的「達永冬慶」，及新店「合環LANDMARK」、「宏盛心中央」等均站上7字頭。

桃竹地區天近半年來房價天花板大幅衝高，桃園高價案高價案幾乎集中在青埔特區，以「禾林RICH ONE3期」含裝潢單價達每坪57萬元最高，「威均青塘園」、「宏普画時代」等均價都逼近5字頭；房價漲勢全台最強的新竹，房價從4字頭、5字頭一路飆高，如今關埔「惠宇青和」、竹北高鐵特區「合石如馥」均價站上6字頭。

台中以七期的「豐蒔」均價達每坪72萬元最高，位於七期的「由鉅惟上」、「聯聚方瑞大廈」、「寶輝SKY TOWER」超過每坪68萬元，單元二的「精銳SKY ONE」單價也站上6字頭。

台南以東區的「和宜世界巨星」均價達每坪41萬元最高，在安平、中西區、北區、永康、善化，也都有個案單價逾每坪35萬元。高雄以愛河首排的「京梧桐」達每坪60萬元最高，美術館特區的「御皇苑」逼近5字頭。