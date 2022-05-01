預售屋帶頭衝 成屋跟漲動能難擋

過去一年房價上揚，深受營建成本大漲衝擊的預售屋市場領漲，成為帶動整體房價上揚的主要動能。據統計，過去一年來，七都除新竹以外，預售屋漲幅更甚於中古屋，多數都會區預售屋漲幅甚至高出成屋漲幅一倍以上，房地合一稅、擬禁止換約造成預售市場閉鎖效應，資金恐更成往成屋市場流動，成屋房價緩步墊高無可避免。

根據樂網統計顯示，過去一年來預售房價漲勢強勁，七大都會區中，台北、新北年漲幅各約7％、10％，雙北市以外都會區普遍約在15％～29％間。包含中古屋的成屋房價年漲幅，雙北市均在5％以內，桃園、台中、台南、高雄約在6％～16％間，僅新竹成屋年漲幅高達近三成，除了新竹以外的六都，一年來預售屋漲幅，均超過成屋一大截。

預售市場為反映土地及造價成本上揚而提高售價，剛性自住及投資置產的買盤在通膨憂慮下，深怕今天不買、明天更貴，追價動能強勁，成為這一波全台房價領漲的火車頭，在全台各地2字頭預售屋已漸稀有，房價較低南高二都均價也都向3字頭靠攏。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛指出，預售屋因具有資金高槓桿、進場成本低的優勢，沒有限貸令、沒有銀行估價估不到的問題，加上題材效應更具未來想像空間，很容易吸引投資客、首購客、外來客。

黃舒衛表示，近年政府打炒房重點鎖定預售屋，預售市場會出現買氣停滯，不過建商因成本及已購客考量，價格只能撐著，不容易像成屋市場的個別屋主一點一點降低到成本價、行情情。屬於期貨的預售市場已拉出了一波新的價格認知，比較效應下，將拉動成屋價格逐步追進，甚至一些老到、差到不行的老屋都會因為土地價值而翻身。

樂居網創辦人李奕農表示，工料雙漲、建商對政策觀望的延後推案造成供給量縮，全台多數的區域預售在今年第一季房價都創下新高，預售漲幅大的區域，代表漲勢還在初升段，由預售起跑、之後成屋會慢慢跟上，不過有些區域如台中、新竹，房價已連續漲了多年，已經走到了成屋跟上的階段。