李同榮：基捷效應下的基隆房市發展潛力

「人生為做一件大事而來」，這是筆者的人生座右銘，人生的前半場，都在事業上度過，如今走到下半場，一個意外的邀約，展開了一段難得的徒步環島旅程。

看見台灣，發現小地方、小人物、感人小故事，或許「用腳愛台灣」就是細細品嚐台灣之美最好的方式。於是，第一圈1250公里，在三個半月內，以省道為主，花了四十九天一步一腳印分段完成徒步環島。今年元月又興起第二圈徒步環島，這次以海線為主，只剩68公里就走完全程。

徒步環島觀房市首站「基隆」 十年來平均房價漲幅83.6%

第一圈徒步環島以「徒步環島看人生」為目的主軸，發現小地方、小人物、小故事，第二圈則以「徒步環島看房市」為目的主軸，踏遍全台各地，深度了解六都與各縣市的房地產發展潛力，本期先導覽基隆的房市走勢與分析。

根據吉家網統計比較2021年十二月、2020年十二月平均房價，基隆漲幅竟達15%以上，僅次於台積電效應的高雄市與東台灣的花蓮縣。

十年前基隆中古屋平均房價一坪9.15萬，比較二線城市，十年來基隆市平均房價漲幅83.6%，漲勢並非二線城市前段班，主要就是缺乏重大公共建設的議題，以及新興工業的帶動，而近期基隆台北捷運定案，大大激勵了剛性需求的買盤。

筆者前年底徒步環島經過基隆和豐街鄰近東帝士山海關的預售案「台北雪黎灣」，當時每坪平均售價18萬，幾乎銷售一空，時過不到一年半，已經開價到25萬，而附近孝東路麗寶建設的「微笑台北」餘屋單價也越賣越高。的確，在基隆新建案光是營建成本漲幅已占銷售總價三成，加上基期低，近三年基隆市平均房價漲幅勢必超過三成以上，如今基隆捷運規劃通過，未來能解決北基發展的交通瓶頸，與台北相距二十五公里，一線之隔，房價可塑空間相當大。

然而，基隆市因依山臨海的地形限制，可建腹地不多，也因此，以愛三、四路，以及信一、二路為主軸的市區建案都已經衝到三字頭，土地價格也因基捷案通過而高漲不已。

然而，基捷雖然定案，2022年後才會動工，預期十年完工，依過去經驗，一項重大公共建設如捷運工程的推動時程與房市影響關聯性頗大，價格水漲船高，此時工程沿線中古屋會歷經長時間的交通黑暗期，市場時上時下，商店價格滑落，一直到完工前二、三年，中古屋與新成屋會有一段美夢成真的行情漲勢，真正完工後，往往在激情過後，預售與成屋行情回穩，甚至會因過去超漲而下滑，不過也因為新住宅陸續完工，會帶動人口流入與商圈發展，捷運沿線新興商圈的商用市場就會水漲船高。

基捷效應是長線利基 與台北一線之隔 有助房價逐步推高

綜觀基捷效應長達十年工程，沿線從八堵、七堵、百福、五堵為一狹長地形，可建腹地有限，過去與汐止一線之隔，房價落差幾乎一倍，近期以八堵漲勢最為強勁，這些地區特性與新北市汐止狀況相同，汐止與南港一線之隔，新屋房價每坪40多萬，廠辦租金每坪不到一千元，而南港房價與租金幾乎是汐止的一倍。相較之下，基捷效應將帶動台北東區門戶、新北汐科、基隆五堵到八堵間房價的比價效應，基捷沿線各站，將成為台北東區門戶的延伸，北北基整合的大台北都會商圈就會在未來十年實現，對基隆整體建設具有很大影響力。

基隆也因為依山臨海的特性，很多坡度不高的山坡地建物與海邊親水住宅都具有依山傍水的景觀特色，只是基隆氣候濕冷，吸引不了外來豪宅客層，而當地富者都崇尚市中心的高級住宅大廈，捨有山的景觀住宅，市中心較受矚目的商業大樓有33層基隆皇冠商業大樓與31層東方帝景大樓，信義區義六路「信義君悅NO2柏悅府」與信一路「璽悅」近年都已衝破40萬一坪大關，堪稱基隆豪宅指標。

基隆整體房市還是偏向35坪內兩房、三房的低總價市場，山水住宅仍非市場主流，不過透過前瞻建設「水環境改善」計畫，包括潮境公園、基隆嶼建設、正濱漁港彩色屋等景點，也吸引很多遊客前往參觀。整體而言，基隆市可發揮空間有限，重大建設推動有待加強，市府須重新定義基隆港都特色與建設計畫，才能成為名副其實的基隆大港都。

文/授權轉載自理財周刊1131期 作者/李同榮