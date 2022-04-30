欠2.2億遺產稅！中泰賓館二房2.5億土地法拍

文華東方酒店的前身、1964年開幕的中泰賓館，創辦人林國長已經過世超過40年，他的二房、姨太太林朱佩芳也留下龐大遺產，因為遺囑執行人沒有繳納2.2億的遺產稅，名下位在新店的4筆土地因此遭到拍賣，底價超過2.5億元。巷弄停滿機車，還有水溝蓋通道被插上封條，新店即將被法拍的4筆土地面積超過414坪，目前做為道路使用，底價高達2.5億，將在5月3日進入二拍，而義務人的身份很特別，林朱佩芳正是中泰賓館創辦人林國長的姨太太，不過專家認為要拍出恐怕很難。

104法拍網總經理籃茂山指出：「道路用地(使用)，而且現在是第二拍，而且它低於公告現值也沒有很多，所以說基本上，因為道路用地基本上，都是在做容積移轉比較多，基本上一般人應該是不會去拍的。」

林國長是泰國華僑，在泰國靠著金融業發跡致富，1953年來台創立僑泰興麵粉廠、興建中泰賓館、長興利公司，身家數十億元，7房之一的林朱佩芳被外界稱為「如夫人」，1998年過世也留下不少遺產，後代子孫曾因遺產鬧上法院。後代最知名的第三代長孫林命群，就是把文華東方引進中泰賓館原址。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示：「林家除了這個飯店之外，它鄰近有一個文華苑，也是台北市知名的豪宅，其實在這片土地上面，包括中泰賓館的土地，包括文華苑的土地，都可以看出來林家在不動產上面，其實是有滿深的著墨。」

過去欠稅遭拍賣的知名案例，像是已故股市聞人黃任中家族，欠稅超過52億居冠，德安集團創辦人黃榮華的四子黃春照，也因為個人欠稅，名下5筆土地遭到法拍，而前東帝士集團總裁陳由豪，去年也有2筆土地被拍出，欠稅拍賣都曾讓豪門爭產疑雲浮上檯面。

（ 高昱晴、奚詩超／台北報導）

延伸閱讀

法拍熱潮燒到郊區偏鄉 全台遍地開花

通膨憂慮 買盤在追未來價

全台法拍熱 投資人追未來價

供應鏈瓶頸看到緩解！ 鄭貞茂估下半年變好

聯電法說報喜觸漲停！ 外資掃貨近5.8萬張