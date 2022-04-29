升息＋疫情再起 4月房仲交易量跌一成

升息效應、近期疫情再起，影響看屋意願，各大房仲業者在4月旺季的業績與3月及去年同期相較，均普遍衰退約一成，自去年下半年以來持續擴量加溫的房市交易，已出現轉折。房仲業者指出，雖然房市信心普遍趨於樂觀，但利空因素逐一出現，房價普遍高漲，第二季後市難樂觀。

包括永慶房產集團、住商機構、中信房屋、台灣房屋等房仲業自結4月門市交易量，4月普遍月減7～13％、年減4～12％，自去年下半年前波疫情趨緩以來，各月交易量年增率持續增溫的情形，出現較明顯量縮，房仲業者分析，過去支撐房市量增價漲的內外在環境已有明顯改變，加上高房價讓不少買盤縮手，使房仲業業績出現回檔。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，通常第二季是傳統房市交易旺季，交易量延續農曆年後的遞延買氣，會有較明顯的成長，但3月央行升息1碼、台股修正，衝擊民眾消費、購屋信心，加上打炒房政策積極審議中，4月看屋量較3月略減，民眾開始出現房市轉弱的預期心理，包括近期房市熱絡的新竹、台南等地交易量，都有較明顯修正。

疫情擴散也是買氣衰退的原因，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，國內疫情正進入快速爆發期，對於房市交易將會造成一定影響，尤其確診人數過5,000後，預約看屋量減少二成，以去年本土疫情爆發的經驗來看，房市呈現先蹲後跳，今年有可能重演去年的劇本，只不過因為國際金融波動、升息循環來臨等外在情勢已經出現變化，即使買氣回籠，也不容易飆風再起。

中信房屋總經理張世宗指出，總體經濟環境與政策是長遠影響房地產交易的關鍵，目前台灣整體經濟環境尚屬穩定成長，但要留意後續疫情發展與央行升息的速度及幅度，短期內這兩項因素仍會影響民眾對房市的信心及市場氛圍。

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