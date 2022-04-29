台南重劃區夯 水交社3年漲67％最狂

這2年全台房價飆漲，六都之中尤其以台南成為最亮眼黑馬，根據全國不動產企研室統計台南市6大熱門重劃區均價，發現3年來漲幅都相當驚人，其中以南區「水交社重劃區」以3年暴漲67％奪冠，每坪房價從2019年僅17.68萬元的1字頭行情，到今年直接每坪加價12萬來到29.5萬元、逼近3字頭，成為台南市飆漲第1名熱門重劃區，其次為「鄭子寮重劃區」和「舉喜重劃區」，也分別有53、48％的漲幅表現。

而觀察台南熱門重劃區行情，幾乎都與1字頭說掰掰，成交價站穩2~3字頭。全國不動產台南加盟店店東許名震表示，台南過去因房價基期低，普遍位於1~2字頭，因此近年漲幅在六都之中最為亮眼，也成為全台房價最暴衝的地區，分析熱門重劃區漲幅冠軍的「水交社重劃區」，為市區最緊鄰精華地段的重劃區，因此為南區發展最成熟的交易熱區，開車5分鐘到新光三越台南新天地，還有志開國小、大成國中、家齊高中、台南高商完整學區，過去每坪房價僅約在17萬元，不僅非常吸引首購族成家，因生活圈內除了水交社公園，還有台南市立棒球場、台南市立體育公園，是市區最富公園綠地的住宅聚落，更受到換屋、退休族青睞。

而在大型建商持續推出指標社區「聯上W1」、「京城上新光」、「佳鋐城意」、「世界真美麗」之下，「水交社重劃區」每坪單價連年攀升，去年已突破2字頭、有均價23.9萬元表現，今年則來到每坪29.5萬元行情，3年來房價翻漲67％、直逼3字頭大關。

全國不動產台南加盟店店東許名震分析，觀察實價揭露已出現多筆每坪超過30萬元交易，「水交社重劃區」可說是只要有轉手就一定獲利，在今年營建成本持續增加之下，預計下半年「水交社重劃區」均價可站上3字頭大關，繼續穩坐台南價量齊揚的熱門重劃區寶座。

而以3年漲幅53％奪下亞軍的北區「鄭子寮重劃區」表現也相當亮眼，全國不動產台南加盟店店東許名震透露，「鄭子寮重劃區」屬低密度開發，區內公園綠地多、綠覆率高，生活圈內還有小北夜市、花園夜市以及知名學區文元國小，未來還有北外環道匝道建設利多，也因此房價從3年前的每坪23.32萬元來到今年的35.67萬元。

至於以3年漲幅48％成為季軍的南區「舉喜重劃區」則主打近86快速道路，生活機能逐漸發展成熟，也吸引不少南科工程師進駐，今年房價剛突破2字頭，來到每坪21.33萬元行情，未來發展也備受看好。

早期南區屬於台南市區相對外環，過去少有公共建設利多話題，房市表現較平淡，全國不動產台南加盟店店東許名震分析，觀察熱門交易重劃區漲幅排行榜前3名，此次台南市南區一次囊括「水交社重劃區」和「舉喜重劃區」，在大型開發商持續建設之下讓房市注入活水，今年房價已價量齊揚來到2字頭，預計受市中心新建案站上4字頭的推擠效應影響，今年南區2大重劃區仍會是台南房市表現重點熱區，也是市場最看好的地段之一。

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