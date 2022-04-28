打房熱區限貸有影?央行理事:必要時祭第5波措施

央行總裁楊金龍曾公開表示，特定地區限制貸款成數「不排除是選項之一」；根據央行今天公布的第1季理監事會議事錄內容，也可發現理事確實有討論熱區限貸做法，且認為必要時可再祭第5波選擇性信用管制。

中央銀行3月17日舉行第1季理監事會，決議升息1碼，但不調整房市管控措施；外界解讀央行擔心升息與選擇性信用管制齊發「藥效太重」，市場可能吃不消，因而只採升息措施。

央行今天公布理監事會議事錄摘要，內容顯示，央行理事對於選擇性信用管制還是有諸多討論，且不排除必要時再祭第5波選擇性信用管制，熱區限貸也是選項。

有位理事認為，目前央行採行的選擇性信用管制措施管制範圍較小，未來可以思考將選擇性信用政策的影響力往其他面向延伸。

不過理事接著表示，根據2010年央行實施雙北及桃園特定地區購屋貸款規範措施的經驗，當時房價並未因此大幅下修，後來是因房地合一稅1.0加上經濟成長率下滑、股市降溫等因素，2016年房價才開始下跌；未來即使央行採取力道較強的選擇性信用管制措施，對於房價能否隨之下跌仍持保留看法。

另位理事則說，房價年增率高，央行除了密切關注，若有必要也應繼續加強選擇性信用管制措施。

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