比升息更殺？房市暴跌關鍵殺手現形

美國通貨膨脹數據持續高漲，今年升息政策已經定調，這導致資金向美元市場靠攏，台股及新台幣匯率都出現劇烈震盪，至於一連串升息動作對國內房市帶來的影響為何，有專家認為，貨幣供給量對房市冷熱影響更為直接。

3月中，美國聯準會宣布升息一碼，隨後台灣央行馬上宣布跟進升息一碼，重貼現率回到疫情前的1.375%，不僅結束利率連七凍，同時也是央行睽違超過十年半首度升息。面對未來，儘管央行總裁楊金龍明確表態，不會緊跟聯準會腳步升息，但民眾仍對升息造成的經濟衝擊相當關心。

對此，好房網報導，高源不動產估價師事務所所長陳碧源認為，除了升息之外，市場資金熱錢動向更牽動房市，觀察以往台灣房價走勢，M1B-M2變動率若超過10％，房市會很熱，若為5至6%，房價持平，若低於5%，就要注意下跌風險。

而央行周一公布，今年1至3月M1B及M2平均年增率分別為11.16%及7.88%。3月日平均貨幣總計數M1B及M2月增率，分別為-0.03%及0.52%，M1B年增率下降為10.92%，主要是活期儲蓄存款成長減緩所致；M2年增率上升為8.11%，主要受放款與投資年增率上升影響。

根據財經M平方資料，透過M1及M2貨幣供給狀況，可以判斷市場的資金是否充沛，M1B＝M1A（通貨淨額、支票存款、活期存款）加上活期儲蓄存款，為人民手邊可隨時動用的資金；M2＝M1B＋準備貨幣（如定期存款、郵政儲金及外匯存款）流動性較 M1B 低，代表整體市場的資金。

言下之意代表，市場熱錢的態度是影響房市動態的一大關鍵，對於台灣央行後續升息的動作，陳碧源點出，央行應該不會跟進，主因是美國在2020年3月因疫情嚴重，連續降息6碼，直接把1.5%利率降到0%，就算升息一碼現階段利率僅0.25%，對比台灣的1.375%還是有一段差距。

（中時新聞網 郭宜欣）