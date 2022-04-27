高樓價進駐中樓層 和平大苑2.8億付現成交

最新實價揭露，大安區指標豪宅「和平大苑」13樓戶出現交易，今年2月成交總價2億7,880萬元、每坪約171萬元，買家是「艾倫國際」公司，採無貸款的方式買進，進一步觀察發現，這單價等於是去年23樓交易行情，等於新買家以高樓層價進駐中樓層。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「和平大苑」13樓隔壁戶，曾在2019年成交單價147.4萬元，而相隔三年新鄰居以171萬元買進，價格大幅成長16％左右，近一年該社區成交單價落在164~180萬元之間，20樓以上才有破170萬單價的水準，而這次13樓成交價等於是去年的23樓高樓層價，凸顯市場行情有增無減。

張旭嵐分析，法人購買豪宅不僅貸款成數低，房地合一稅新制下，法人的避稅效果大減，若是以不動產為主的法人公司，未來股份移轉，仍列為房地合一課徵範圍，不過對於手邊資金豐沛的高資產族而言，這些並非優先考量的重點，藉公司名義置產，房屋的裝潢、家電、管理費跟稅賦等相關費用，都可列為公司管銷成本，且不動產的抗通膨效益佳，仍吸引富豪以法人購買豪宅

特別的是，從2021年至今，「和平大苑」總共成交13筆，其中就有高達10筆交易都是無貸款方式買下，顯示近期房市買氣熱絡，不僅買方出價較為積極，而且不乏以現金購入的案例，足見富豪的財力資產雄厚。

第一建經研究中心副理張菱育表示，在通貨膨脹、將持續升息的市場氛圍下，不動產更除了能自住之外，還具抗通膨的效益，因此豪宅市場頻頻出現現金買的情況，此外，目前中央正研擬計畫針對私法人購屋採取許可制，購買住宅必須符合作為長期出租經營、員工宿舍、危老都更重建或其他必要用途等四大用途，雖然仍在研議階段，但近期出現一波國內外法人，積極買進北市豪宅的案例，期望趕在法案上路之前，優先進場置產。

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