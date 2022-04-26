高雄房市熱 這區買不到一年 帳面賺300萬

高雄受台積電（2330）設廠效應，帶動房價持續攀升，不過一個高房價卻是兩樣情，房價高漲讓購屋族苦哈哈，但卻讓屋主一路笑呵呵。據內政部實價登錄揭露，位於高雄楠梓區加宏路上一戶屋齡43年的公寓四樓住宅，屋主去年7月，以每坪8萬元，僅花190萬元入手，今年2月每坪價增10.3萬元，單坪飆升至18.3萬元，以總價490萬元轉手成交，持有不到一年，帳面獲利達300萬元。

另外，楠梓區德賢路上一戶屋齡26年中古大樓，今年2月也以每坪15.6萬元、總價690萬元成交，屋主持有五年轉手，帳面獲利216萬元，值得注意的是，此屋曾在107年轉手過一次，前屋主同樣持有五年，不過當時行情每坪僅加價2千元，以10.7萬元，總價474萬元售出，以前屋主原始購入成本465萬元計算，當時獲利僅僅只有9萬元，幾乎平轉，然而相較今年2月的成交價，每坪價漲近5萬元，前後任屋主同樣持有5年，獲利卻從9萬元飆到破2百萬元，著實天差地遠。

觀察楠梓區從去年底至今，從老公寓、中古透天、大樓，都出現不少屋主轉手獲利的成交案例，包括位於新昌街巷弄裡的34年公寓，屋主持有9年，原以每坪6.2萬元，總價360萬元入手，去年11月，單價翻倍賣，以每坪15.1萬元，總價880萬元出售，帳面獲利520萬元；加昌路上也有一戶屋齡24年中古大樓，屋主同樣以每坪個位數6.9萬元入手，持有9年後，去年11月以逼近2字頭單價成交，每坪價差達11.5萬元，轉手獲利395萬元，另外，位於學專路上屋齡8年的中古透天，屋主同樣在去年11月以1780萬元賣出，即使實價登錄註記此筆為親友交易，轉手帳面獲利仍達730萬元。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店東馮紹清指出，在台積電設廠利多曝光前，早期高雄中古大樓、公寓普遍轉手獲利約落在50~100萬元左右，透天則有1~2百萬元左右，視物件地段、樓層、屋況等條件有所差異，然而，從去年底開始引爆台積電熱潮，特別是鄰近楠梓中油煉油廠舊址，生活交通綜合機能性佳的商圈，包括德民、右昌、後勁、楠梓車站等商圈，新屋供給少，老屋便搶手，賣價好、去化快，買方恐慌買不到，也怕未來價更高，因此出現不少賣方翻倍賣，買方翻倍買的情況，價差幅度大，不論短期或長期持有，都讓屋主轉手獲利可觀。