太平洋商業大樓四樓層 華岡集團11億購入

台北東區忠孝東路、延吉街口知名地標「太平洋商業大樓」，其中四個樓層，25日以總價11.12億元拍板易手給知名航運公司華岡集團，賣方為太設及子公司豐洋興業，每坪成交價飆破百萬大關；其中太設可獲利處分利益達7.9億元，可望為今年業外獲利的大補丸，依目前股本估算，有機會貢獻EPS達2元，預計第三季認列。

原本為太平洋建設於民國72年就投資興建的「太平洋商業大樓」，屋齡39年已屆都更年齡，原本一直是太設的總部大樓，為了資產活化，太設決定脫手，25日拍板敲定，其擁有的6、8和13樓三個樓層、共約832坪，以9.8億元處分給華岡航務公司、嘉航國際物流公司、及華泓國際運輸公司；據經濟部公司登記資料顯示，這三家公司都為同一集團的華岡集團，公司登記地址都在南京東路三段。

另外，太設轉投資的子公司豐洋興業，25日也公告以1.32億元價格，把「太平洋商業大樓」2樓約136.58坪辦公室易手，買家是華岡航務公司，處分利益約1,730萬元。

其中，太設名下資產處分後，預估獲利7.9億元，可望為今年業外獲利的大補丸，依目前股本估，有機會貢獻EPS達2元。

太設總經理陳清暉表示，「太平洋商業大樓」原本一直是太設的企業總部大樓，近幾年頗具都更題材，原本太設有機會進一步整合大樓產權，耕耘都更，但為了大環境變化，央行逐步升息，為了降低銀行融資負債比、活化資產，因此決定割愛，處分辦公室；估計平均每坪成交價格約107萬元，尚屬合理。

延伸閱讀

全台商用不動產紫爆 台北登商辦冠軍寶座

疫情二年 北市26棟商辦租金創新高

汐東線、基捷加持 商辦將東進

雙北商辦熱 區域單價頻創高