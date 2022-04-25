商辦夯 內湖科技園區4字頭漲到7字頭

高力國際今（25）日公布最新研究報告指出，受惠台商大舉回流投資熱潮所激勵，商辦市場愈來愈夯！買家多聚焦在大內科、南港以及北士科等三大產業聚落，其中大內科園區在近十年來，每坪成交價已從4字頭一路漲破7字頭。



不過，調查也顯示，台北市在未來五年間，估計有超過80萬坪的新增辦公室供給，屆時這波漲風是否還是延續，值得觀察。



高力國際董事總經理劉學龍今（25）日表示，台北市近幾年大內科、南港以及北士科等三大產業聚落，廠辦市場買氣熱絡，其中不乏買家動輒就出手「掃」走整棟、半棟大樓，或好幾樓層的成交案例，而在全棟廠辦現貨釋出稀少下，興建中、尚未完工的預售廠辦案的價格，也水漲船高。



劉學龍表示，最近十年內湖科技園區的大型交易，全棟成交金額，幾乎呈現逐年上漲緩步推升的現象。如西湖段的「飛雁總部大樓」，2010年以全棟35.6億元、每坪單價約50萬元，向華固建設購入；至2017年中華郵政則以64.2億元買下「長虹新世紀企業總部」，單價已來到約每坪71萬元。



另外內湖文德段，2014年昆盈企業向皇鼎建設購入「文德科技大樓」（後更名微米科技大樓），當時每坪單價約50萬元；到2021年，聯發科斥資32.6億元，向遠傳購買「速博大樓」，成交單價更已趨近70萬元水準。



至於舊宗段，交易更為熱絡，價格從每坪約40萬元，到今年2月永豐何家買下「台北影業大樓」，每坪單價更衝上55萬元。



緊鄰的五期重劃區，亦從每坪約40萬元起漲；今年4月領航家砸30.68億元，買進「長虹豐匯商業科技大樓」，每坪單價更達68萬元。



再往外圍的安康/潭美一小段區域，價格也持續刷新，威剛去年以總計超過30億元買下「長虹雲端科技大樓」11個樓層，高樓層單價也突破50萬元。



高力國際資本市場及投資服務部資深執行董事黃正忠分析，這十年來大內科廠辦交熱絡，買家不乏金融保險業、科技業，甚至傳產業，讓大內科廠辦單價一路從4字頭衝上7字頭，甚至非核心區域也站上6字頭。