新竹蛋白區建案 開價飆4字頭

近年新竹房價大漲，不少新竹關埔、竹北高鐵等精華區新建案都已上攻6字頭，就連過去低價區如竹東、芎林、新埔等都計外的建案，開價單價飆上4字頭，大新竹地區無論蛋黃區、蛋白區，房價幾乎全面飆漲。

據住展雜誌市調，過去新竹都計外建案、房價行情為開價2字頭、成交1字頭，近期包括芎林「太睿境」、竹東「鑫陞鎂山」等都計外大樓、華廈建案，開價都已站上4字頭；新埔「王喬光知樹」、「最知音」等多件透天新案的建坪單價站上4字頭，總價4,000萬元起的「京茂MANOR1」，以建坪單價換算更上看5字頭，不少竹北都計外建案開價3字頭，推出短時內都有不錯銷售率。

住展雜誌研發長何世昌表示，新竹房價已超越桃園，過去一年漲幅約27％，漲幅居北台灣之冠，由於近期供給急縮、導致供需失衡更加惡化，營造成本持續墊高、建商多把預售實登價當作「地板價」，以致於房價持續暴漲，新竹市、竹北精華區新案多已上攻6字頭，偏鄉芎林、竹東、新埔等地，都有建案開價飆上4字頭。

新埔、芎林、竹東在2018年新案平均單價約在18～19萬元，如今，芎林、竹東已達每坪24～25萬元、新埔更已逼近3字頭。何世昌表示，由於新竹精華區土地供給漸趨稀有，建商至偏鄉購地，而買盤也因精華區太貴買不起、缺貨買不到，而外溢至外圍、甚至都計外區域，以致這些雖多半距精華區較遠的大樓、透天建案，挾相對低價優勢，多半銷況不錯。

根據實價登錄顯示，新竹位非都市計劃區的預售案中，如新竹市的「虹光」、「竹慶金釵」最高成交單價達每坪45.7萬元，「元方大景首席」也達每坪40萬元，竹北的「福砌二」、「阡陌情」等案也都站上3字頭，芎林「里白」最高站上3字頭，湖口、新豐、新埔等都計外的建案最高實價多已站上2字頭。