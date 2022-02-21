囤房稅是藥方 花敬群:房客要承擔這副作用

內政部次長花敬群今日受訪時表示，房價上漲是一個議題，房市就是要調控要管理，房價上漲的原因多元，這次上漲是因為資金回來，不是政府要縱容炒作，這一年多來，政府推動房地合一稅、紅單納管、預售屋納管等，政府是有態度的，不是政府要縱容，甚至是有些地方政府樂見房市上漲。現在政府態度很明確，就是要把這件事情抑制下來。

花敬群也指出，過去一年多，房價上漲讓人擔憂，中南部是主戰場，北市和新北，房價相對高點，最近這一段時間，漲跌要繼續確認，有些個案表現變成媒體焦點，是長期以來業界和媒體慣用做法，因此要做調控和管制，房市進入過度炒作和恐慌的結構，站在政府角度，擔心民間恐慌。

他認為，囤房稅對於短期內調控房市確實有一定功能，是一帖藥方，但也有副作用，最直接的是可能導致租金上漲，為了打房卻讓房客承擔副作用，是政府最不樂見的。

花敬群指出，囤房稅也涉及到整體稅制調整，如果不考慮處理稅基，只將稅率上調，將使未來稅基調整更加困難，因此囤房稅在稅制改革上，並不是好的方向，但對於短期內調控房市確實有一定功能。

台北市是全台最先實施囤房稅的城市，不過設計差別稅率時，卻將單一自住房屋稅基打6折，但台灣房地產稅制的問題就是在於稅基偏低，某種程度上是為了因應上次的台北市長選舉，因此涉及政治化。花敬群重申，將不動產稅改變成政治操作，是不好的結構，囤房稅是被政治塑造的話題，它有一定效果，但不是唯一解方，例如財政部推出房地合一2.0、央行推選擇性信用管制、內政部祭出預售屋合約限制轉售等，各部會都推出不同藥方，希望能抑制炒作情形。

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