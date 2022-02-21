全台八成接待中心不在基地 曝一暗黑考量

房市熱絡，預售屋因付款彈性、低自備等特性，受許多購屋族青睞，但近年有不少預售案因基地偏遠、降低成本、趕工需求等考量，選擇將接待中心設置在基地外，根據591新建案統計六都加新竹縣市超過千件預售案，發現「接待中心地址與基地位置不同者」高達1,085件，占整體比重超過8成；反觀地點相同的比例僅有1成多。

數字科技（5287）旗下591新建案統計六都加新竹縣市「接待中心地址與基地位置不同者」在線銷售的預售案，結果顯示地點不同的比例高達8成3，591新建案分析，若接待中心地點是選在市區、車水馬龍等地區，除了能作為廣告手段增加曝光外，通常也有讓消費者忽略其基地劣勢的功用；此外，部分推案量大的區域，也會因成本考量而分開設置，加上近年缺工缺料嚴峻，有些業者為避免銷售行為影響到施工進度，亦會選擇將接待中心與基地分開。

進一步觀察各縣市，相較雙北、桃園不同比例約7成，中南部接待中心不在基地上的比例超過8成。591新建案指出，相較雙北市土地有限且地租較高，中南部近年房市熱絡，重劃區推案量大，同一區域內手上有2、3個案子在銷售的業者不在少數，加上目前又碰上缺工缺料，不少建商為了趕工，乾脆將接待中心設在外面，除避免拖慢工程進度，也能節省成本「重複利用」，才形成比例偏高的情形。

以落差最顯著的台中市為例，由於這兩年買氣爆棚，預售案銷售期縮短，有些手握多案的業者，乾脆另行租地蓋接待中心，當一案賣完，僅需小幅整修，就能迅速讓下一案的銷售團隊進駐，省時又省力；再來還能作為品牌宣傳的一環，尤其台中當地「選品牌不選建案」的氛圍濃厚，故像精銳、惠宇及聯聚等知名建商，都有將接待中心改造為固定會館，提供社區住戶或市民做為藝文、美術等展演空間的案例。

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