百年老屋近千萬成交 專家曝驚人內幕

一般人買房通常「喜新厭舊」，建物越老屋況越差，往往乏人問津，但你可能沒想到，去年12月桃園竟有屋齡高達105年的「阿祖級」透天厝，以總價高達950萬元成交。對此，房產專家Sway大膽推測，就是投資蟑螂出沒，連老屋也不放過真的要不得，他提醒如果買家看的是老屋，實價登錄又高於行情價，就要有所警覺。

這筆超高齡老屋交易，位於桃園車站商圈的新民街二層樓加強磚造透天厝，建物面積26.19坪、土地面積14.22坪，建築完工年在民國6年，等於屋齡高達105年，去年12月以總價950萬元出售，成為2021年六都屋齡最老的交易案。

台灣房屋調查顯示，2021年六都都有屋齡超過70年的老屋交易，除了桃園區新民街老厝外，高雄鳳山光遠路在2021年4月，也有一間屋齡達104年的老屋交易。此外，新北市淡水區的重建街、台南市鹽水區的中山路，都有屋齡達95年的老厝交易，台中市東區大公街、台北市北投區育仁路各有一層平房老厝交易，屋齡分別達85年、70年。

看到全台一堆阿祖級老屋成交，Sway在臉書發文表示，花大錢買阿祖級的房子，按照正常人邏輯不會下手，因此他大膽推測這根本就是投資蟑螂大型揭露現場。

他認為，買阿祖級房就像買不會斷頭又保值的期貨，投資蟑螂真的很要不得，為了等都更而買這種老得要命的房子，不僅影響區域房價行情，對台灣高房價再一波神助攻，令人痛心。

Sway分析，其實北部地區蠻多地方都有這種老屋，中永和、中山、松山等，的確也窩藏了不少投資客，房子不夠老就先轉好幾手抬一下價格賺價差。他提醒，如果你看的是老屋，實價登錄又高於行情價，就要有所警覺了。（中時新聞網 吳美觀）

延伸閱讀

防炒房 金管會兩次金檢盯上兩家銀行

金管會打炒房 鎖定3樣態