買屋加車位折總價?破解代銷漢堡套餐話術

不畏疫情影響，近年來房市行情依舊火熱，建案一棟棟地蓋，不過，買房可說是人生中的大事，該怎麼買才能不被建商當肥羊宰，有專家建議，民眾不僅要自己做足功課之外，還要留意代銷或建商的銷售話術。

看準台灣人喜歡殺價的心態，現在有不少業者打出「住宅、車位」包套買的優惠方案，通常建商或代銷會向民眾建議，「買房子的時候，還是搭配車位會比較好」，車位不二價，想要折扣的話可以折讓到房價裡，讓消費者有撿到便宜的感覺。

不過，像這樣的「速食包套法」新策略，是否真的有讓民眾殺到價？根據《三立新聞網》報導，房市專家SWAY表示，就像速食店內的漢堡套餐，加價就能同時享有薯條、飲料，業者為了因應消費者殺價，用同樣的模式打出「住宅、車位」一起包套買，總價就能壓低，但還是行銷手法。

「比如說一個車位150萬，建商硬要灌到250萬一個，然後車位又不二價，讓你房價看起來好像便宜一點點，以為是降價，結果不是，是被車位通通賺走了。」實際上是車位先買貴。

有房仲公司坦言，由於停車位的價格通常相對較低，因此議價幅度本就有限，若房價部分可以主動讓價的話，「一般來講，消費者的觀感或接受度都會比較高。」

那麼，消費者該怎麼做才能不被話術誘導？SWAY表示，像是「車位多少錢，房價單坪多少錢，公設比是多少，甚至還有雨遮是多少坪，這幾個問題都要拆清楚來分解，才會知道說，到底買的房價是划算還是不划算。」

買房不願買貴，也不想被話術牽著鼻子走，最重要的還是多做功課了解，才能避免一個小細節沒留意，事後才懊惱。

（文章來源：今周刊、文：翁申霖）

延伸閱讀

聽後輩想背35年房貸深感震驚！54歲單親爸靠股市滾6千萬提早退休：沒錢卻買房，頭殼壞去了？

7、8年級生真的「躺平」買不起房嗎？ 他吃驚：9成的人早已有房，還有2間以上

從月光族到27歲擁大安區豪宅，鄭家純自曝10年理財心境：急著買股買房，不如先強迫自己！