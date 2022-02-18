轉運站變豪宅？ 聯聚七期再出手

近幾年建商擴大獵地形成風潮，除了摩鐵、夜市、大型餐廳，連占地面積大的轉運站也成了購地的目標！據最新實價揭露，和欣客運台中七期朝馬轉運站所在的「惠安段9地號」房地，去年9月被「台中豪宅一哥」聯聚建設，豪砸14.78億元購入，每坪單價約260萬元。這也是七期首件客運站土地出售案。

聯聚新購入的惠安段9地號房地交易案，地坪約568.3坪、建坪約483.6坪，擁秋紅谷第一排景觀，且具角地優勢，條件稀有。聯聚建設總經理王于娟證實購地，但表示目前暫無開發計畫。

台中七期秋紅谷生態公園占地約3公頃，是北七期面積最大的綠地，加上緊鄰百貨購物商圈，又能擁抱萬坪公園，因此周邊豪宅林立。包括創下台中歷史最高單價的「寶輝秋紅谷」，及中台灣最高住宅大樓的「聯聚瑞和大廈」，都是秋紅谷首排指標豪宅，成交單價屢屢飆破8字頭。

台灣房屋台中青海特許加盟店副店長黃緯程表示，七期每坪逾250萬元的土地，以往多是容積率超過600％的高強度土地，但聯聚新購入的惠安段9地號為「住三」用地，基準容積率僅280％，以260萬元單價購買，以住宅區來說看似偏高；不過該地是秋紅谷旁為數不多的首排角地，且鄰地為容積率420％的「商三」土地，未來若進一步與鄰地整合開發，可強化開發效益。

台灣房屋集團趨勢中心彙整近兩年秋紅谷首排的購地交易，發現本次揭露的惠安段住宅區，與去年6月及2020年9月成交的惠民段土地，全都是由聯聚建設出手買進，聯聚在短短兩年內就砸下逾72億元，取得超過2,406坪面公園精華地，堪稱是秋紅谷公園旁擁地最多的「谷主」。

聯聚建設對秋紅谷周邊的布局頗為看重，甫完工落成的「聯聚瑞和大廈」，總銷120億元，戶戶要價1.5億至3億元；同一街廓的市政北七路約1,850坪土地，今年下半年預計推出「聯聚玉衡大廈」，規劃60坪標配型產品，總銷約250億元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，未來秋紅谷南側的第一排豪宅，除了「寶輝秋紅谷」外，將全部為聯聚建設出品。由於聯聚已將秋紅谷南側首排土地悉數收編，加上朝馬的轉運站，多為各客運業者向地主租用，因此洽購整合的機會大，帶動建商將購地腳步往西挪移。若建商購地的步伐不停歇，未來朝馬的客運轉運站，可能也將跟進摩鐵、夜市、大型餐廳的腳步，掀起遷出七期大搬風！

2022房市政策目標 花敬群：求穩

內政部次長花敬群18日指出，2022年房市政策目標只有一個字：「穩」，穩住房市是政府的態度，也是最堅持的一件事。對於囤積預售屋等炒房客，花敬群呼籲，不要再玩這些花招了，應該要殷實做生意、推案，讓想買房子的人可以負擔，不要把炒作放在事業經營的模式下，這對國家和企業本身都是不好的事。

花敬群18日出席「台北市信義區兒福A1公辦都更簽約典禮」，本案由順天建設與維新醫療團隊合作得標，預計打造成住宿式長照空間與高齡日照中心等公益設施，成為重要的高齡樂活社區模式。基地面積為0.88公頃，國家住都中心將取得300戶住宅，將引進醫療服務、高齡服務及全齡住宅管理模式，將成為適合銀髮安居、在鄰安老的「全齡生態友善社區」。

對於2022年房市政策，花敬群表示，社宅興辦從2021年到2022年1月，已經完成1.5萬戶招標，目標2022年完成1.7萬戶招標，用最快速度、最高規格把目標完成。

旅館轉社宅部分，預計2年完成2萬戶，花敬群指出，近期將公告租金水準，目前已經有約30家旅館業者來諮詢，也準備遞送申請書，希望3月就可以有案子核定，開始修繕、招租。

至於預售屋管理、囤積預售屋等議題，花敬群強調，市場對於空頭、多頭炒作的說法都有，但重要的是市場要安定，這是政府的基本態度，房價現階段已經蠻高的，過去一年來，中南部地區也有相當幅度的上漲，因此2022年的政策目標只有一個字：「穩」，穩住房市是政府的態度，也是最堅持的一件事。

內政部將修法限制預售屋轉讓，目前已送入行政院審議，有些業者搶先囤房。花敬群表示，投機客不要再玩這些花招了，應該殷實做生意、推案，讓想買房子的人能夠負擔，不要再把炒作放在事業經營的模式下，這對國家或企業本身都不是好事。

至於行政院院會何時會審議預售屋管理五大措施，並送入立法院？花敬群表示，其實已經審議得差不多了，也陸續在與黨籍立委溝通中，希望在最短時間內完成，目標是這會期可以通過。