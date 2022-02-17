三多現象助攻 去年12月房地合一稅收登頂

房地合一稅收經過政府對部分遞延入帳的稅收修正後，去年12月個人房地合一稅收創下歷史新高的47.3億元，打破7月29.2億元的紀錄，更較前高高出六成，反應房市景氣熱絡下出現「房價漲多、交易多、短期轉手多」三多現象。

原先政府統計12月房地合一稅收29億元，不過因跨年度的關係，部分遞延入帳稅款修正統計後，修正為47.3億元，去年全年的房地合一稅收也從先前的227億元新高，再往上調升至245.7億元。

近年房地合一稅收隨著房價高漲、適用稅制案件增加，稅收逐月提升，房地合一稅2.0實施前的前五月每月約在13～15億元，房地合一2.0上路前後的6、7月單月分別創下25.2億、29.2億元的高峰。隨新制上路，稅收一度減至十餘億元，不過去年下半年房市交投熱絡，稅收快速爆增，11，12月分別增至28.5億、47.3億元。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收可作為房市景氣好壞的指標之一，去年12月的房地合一稅收出現歷史新高，一舉超越前高六成的幅度，顯示房市交投相當熱絡，也反應房價也出現明顯漲勢，另一方面，交2016後買進的不動產，短期出售增加也帶動稅收成長，再加上預售市場景氣熱絡，預售換約也納入房地合一稅申報，亦帶動稅收成長。

以去年全年來看，台中市房地合一稅收逾50億元，高居各縣市之冠，亦占全台稅收的二成以上，反應近年台中房市房價漲幅大、短期交易獲利可觀，高雄市、台北市分別為36億、32億元次之，新北、桃園、台南均為20餘億元，新竹縣市合計亦達19億元。

12月稅收最高的是台中8.7億元，其次是台北市的8.3億元，高雄市6.7億元。

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