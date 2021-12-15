雙北新世代購屋 內湖、新莊最受寵

永慶房屋整理聯徵中心公布的住宅貸款資料，統計雙北市2020年Q3至2021年Q2各行政區20-35歲貸款人的貸款件數，其中，台北市內湖區及中山區都有超過500件以上的貸款，分居第一、二名；而新北市則是由新莊區以1,405件貸款成為榜首。

台北市上榜的前五名行政區中，以內湖區最為熱門，青年貸款件數達到586件。 永慶房產集團研究發展中心資深研究員陳金萍說明，內湖區屬於台北市的蛋白區，近一年的住宅平均單價落在58.9萬元/坪，相對市中心的住宅價格更加親民，年輕人入手的機會也較高；而就業人口更是支撐內湖買氣的關鍵，以內湖科學園區為核心，匯聚了眾多資通訊大廠，包括仁寶集團、光寶科技及遠傳電信等公司，素有台北矽谷之稱。根據台北市產發局108年統計資料顯示，內湖科學園區內就有5,202家企業進駐，就業人口高達16萬人，若算上鄰近的大灣南段工業區以及內湖五期重劃區，就業人口更是超過21萬人，而在龐大的就業人口中，不少人就選擇在內湖區購屋以節省通勤成本，也使得內湖區房市買氣穩定。

而排行第二的中山區近一年也有534件的貸款案件。陳金萍表示，中山區位於台北市中心，雖然平均住宅單價69.9萬元/坪相較蛋白地區高出許多，不過交通機能或是生活機能都相當完整，且住宅產品相當多元，總價帶分布也較廣，許多年輕人都會選擇小坪數的物件，以較低的總價負擔享受市中心的生活機能。而透過聯徵中心的貸款數據也證實了這樣的趨勢，中山區的平均建物移轉面積為27.8坪，比台北市平均小了5.1坪左右；若從建物類別分析，22％的成交物件屬於套房，占比是台北市平均的兩倍。

新北市上榜的行政區中，以新莊區1405件貸款最受年輕人的青睞。陳金萍說明，新莊區吸引年輕人購屋的優勢在於便利的交通、成熟的生活機能以及親民的單價。

（時報資訊 郭鴻慧）

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