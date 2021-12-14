12／29抽買主！台金聯平價宅申購達41戶

台灣金聯第11年推出平價住宅出售專案，從12月1日推出至13日止，線上及現場賞屋人潮在遵守防疫規定下，仍絡繹不絕，周休假期每日賞屋人數約達1,600人次、每日線上賞屋約萬餘人次，均打破歷年同期紀錄，在全部66戶物件中，目前已完成申購登記手續者有41戶。

台灣金聯表示，除現場賞屋加上部分網路登記正在完成手續中，預估整體銷售率可達九成以上，顯示平價住宅專案符合一般民眾購屋需求，登記申購將在12月21日截止，有興趣的民眾可把握最後8天機會。根據過去經驗，預估本周六、日會湧現另一波登記人潮，為疏解申購人潮及避免久候，希望有意購屋成家民眾，可儘早登記以免人潮過多。

由於申購採登記制，若物件有2人以上登記即抽籤決定買主，即只要完成登記，其先後登記順序並不影響中籤的機率，只要有喜歡的物件就來登記，不需因為物件登記人數太多而卻步。台灣金聯指出，目前已完成申購登記的41戶中，有30戶（73％）是2人以上登記，依申購辦法規定，12月29日經抽籤決定買主。

目前登記最熱門的物件，台灣金聯說明，以位於台北市辛亥路的南方莊園有57人登記最多，其次台南市東區崇賢路三段新都心重劃區富立和築社區的4戶也有30人以上登記。這次最低總價99萬元的宜蘭縣五結海景套房有9人登記。

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