重大建設排到2028 土城房價攻頂5字頭

即便並非新北市的一線行政區，土城的發展潛力卻是所有人都看好。新北市政府在2016年辦理土城暫緩重劃區及附近的市地重劃區抵費地標售，37筆土地全數標脫，標脫率100％令不少人驚豔，熱絡景況在當時房市一片低迷中成了唯一亮點。隨後，土城便開始進入快速成長期，短短數年之內，當地新案房價一路從3字頭攻頂5字頭，展現極驚人的爆發力。

專家指出，土城的成長動力來自於持續落實的各項建設。隨著日月光廣場開幕、醫學中心等級的土城長庚醫院去年正式營運，接下來數年還有包括2024年的三鶯線、2027年的北二高土城第二交流道，以及2028年的捷運萬大線二期等重大建設將完工，題材不斷加上原本的生活機能就相當成熟，也讓在地屋主較為惜售，會出現5字頭房價「並不奇怪」。

以被建商視為兵家必爭之地的土城暫緩重劃區為例，目前建案價位都已來到4字頭，近期甚至已出現5字頭開價的預售案，區內已交屋的成屋案單價也履創新高。根據永慶房仲集團的統計，截至今年9月為止，土城暫緩重劃區的成交均價已來到每坪41.1萬元，與去年同期的每坪37.8萬元相比，年漲幅高達8.7％，為所有新北明星重劃區之冠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，土城暫緩重劃區最大的優勢在於交通路網密集，除了靠近捷運板南線土城站、海山站，未來捷運萬大線通車將交會土城站，雙捷運優勢加上鄰近熱鬧的板橋、中和地區，對外有國道三號土城交流道、台65東西向快速道路，之後也將增設北土城交流道，整體交通便捷性大增，對當地房價形成有利支撐。

台灣房屋土城海山捷運加盟店店東陳金華則表示，主要是因為土城腹地不大，能開發的土地量體有限，屬於「小而美」的區域，但是區域內的捷運網絡卻已經建置完成，包括海山站、土城站、永寧站、頂埔站等站點，都在土城區內。由於土城屬於新北市各行政區之中，房價基期相對較低的區域，近年房價屬於補漲狀態，熱門產品大多以2房為主，1,000~1,500萬元可入手新電梯大樓。

土城房市另一個值得關注的焦點，為新推出的頂埔重劃區。該重劃區鄰近捷運頂埔站，屬板南線的末端站，鄰近三峽區，未來有許多工業區會轉型為商辦大樓，周邊有土城工業區、科技園區具備不少工作機會，生活圈新風貌可期，加上相對低基期的房價，受到不少首購族及上班族的青睞。

不過，頂埔站雖然是板南線的末端站，但同時也是三環三線的起始點，未來將與捷運三鶯線串聯，等三鶯線完工通車後，將讓土城的捷運網絡更為完善，而頂埔重劃區就位在頂埔站及馬祖田站之間，周邊有土城工業區、科技園區，屬於頂埔傳統商圈，未來重劃區建置後，將活化此區的環境發展。

陳金華觀察，從肺炎疫情爆發後，民眾擔心會有通貨膨脹問題，在強烈抗通膨的預期心理影響下，積極將資金投入不動產中，因此可以發現，近兩年土城的房價明顯有一波上漲趨勢，交易量也提升不少，雖然政府提出房地合一稅2.0，但是對屋主來說，直接將不動產轉為長期持有，不僅可避免被課徵轉手收益的重稅，長期也持續看好國內不動產的發展。

（房產網 富比士地產王）

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