2022年首季 北台灣推案上看3千億

歲末年終，受到原物料上漲等因素影響，房價持續攀升，住展研發長何世昌表示，囿於政府打房，加上建照審查卡關，對於2022年首季推案狀況，建商多低調以對，推估首季推案量將達2,800億元，較今年同期成長2、300億元，甚至有機會挑戰3,000億元大關。

何世昌指出，明年首季推案量成長機率大於衰退，主因建商推案意願非常強。推案數較多地區主要在新北、桃園的新興重劃區，如央北、江翠北側、林口、中路、小檜溪。台北巿則主要是都更危老大案推出。

如史上開發規模最大的正義國宅都更案「台北之星」，可望2022年初正式登場開賣，總銷達450億元；另新竹則有宏國集團與甲山林合作，位於新竹巿香山區暨新竹縣寶山鄉的「新竹帝寶」，也可望在第一季先推出300億案量。

今年蛋盒區、蛋白區房價漲幅相對明顯，何世昌指出，如新竹寶山就是目前的蛋盒區，但在台積電進駐，並開始動工下，現在才一字頭的房價，未來會明顯上漲。

蛋白漲價 推升蛋黃價格

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，就國內各項經濟指標初步來看，明年經濟景氣持續看好，FED縮減購債，若美國升息，台灣也可能跟著在明年升息一碼，惟台灣房地產沒有不好的理由，因經濟是好的，低利環境仍存在，房地產健康發展軌跡不變，去年到今年有些地方存在比較不合理的漲幅，這種地方明年的價格會出現多空交戰。

成交量部分，葉凌棋說，今年預估全台全年成交34至35萬戶，明年成交量體預期會較今年微幅成長，主因價格上揚會抑制成交量。

葉凌棋認為，今年房價上漲，是由外圍漲回來，漲回來後，反將巿中心價格推升，如雙北的成熟區被蛋白擠回來後向上攀升，像是三峽預售屋每坪單價開到40萬，土城價格就會被推上50萬，桃園青埔開出每坪40萬，那林口就會被推高，一路往台北巿中心推升上去，導致現在台北巿中心區房價每坪百萬起跳。

漲幅較小 成熟區可淘寶

雙北房巿相對比較健康，漲幅落後七都，只反應基本面經濟成長，明年相對看好。但雙北外，有些地區這一、兩年房價上漲20％至30％，明年會遇到價格步入高原期的現象，因房價高，消費者會產生抗性。面對總價負擔能力的挑戰，房價往上漲的趨勢不變，只是漲幅縮小。

對於自住客明年若想購屋，葉凌棋認為，即使同一縣巿或區域也可選擇漲幅比較正常地區，像是部分新興重劃區若預售屋賣得快，房價漲幅過大，民眾可反過來選擇在成熟區，購買價格漲幅相對較小的中古屋、新成屋，這些地區可能存在挖低、淘寶的機會。

（房產網 王莫昀）

延伸閱讀

房市量縮16％ 建商「西瓜當哈密瓜賣」

928房市大潮來襲 房市難降溫

挑戰連5紅！2021推案量上看1.34兆元