條通文化發威 中山區坪租1,585元冠北市

北市最貴房租在這裡! 根據主計總處CPI房租指數資料顯示，中山區華廈今年1至10月平均每坪月租金為1,585元，居各區之冠，且近5年來房租飆漲（變動率）16.7％，連公寓累計漲幅也達18.8％，每坪能創造1,209元的收益。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，中山區近年大量興建小套房，屋齡新、坪數小，附帶高檔裝潢，除了上班族付租能力較佳外，也吸引不少特種行業高價承租，「條通文化」拉高該行政區整體租金行情。

主計總處官員表示，中山區華廈的租賃物件大幅提升，加上大安、大同、北投以及萬華等行政區，華廈的租金也呈「雙位數」成長，台北市整體華廈租金漲幅達9.3％，平均每坪的租金從105年的1,259元漲到1,376元。

不過，相對於華廈租金水漲船高，5樓（含）以下沒有電梯的公寓，就沒這麼好的行情了，因為主計總處資料顯示，台北市整體公寓租金近5年來跌幅達8.6％，原本還有每坪1,085元的行情價，現在已跌落992元，正式跌破千元大關。

徐佳馨分析，台灣人口老化速度太快，公寓屋齡大多30至50年，1到3樓的屋主多自住，會到租屋市場的很多是4、5樓的產品，租相相對較差。而電梯華廈物件釋出不多，顯見承租者可能是長租狀態，未來價格將會更好。

主計總處表示，今年以來各國房價漲勢凌厲，美國、南韓與我國房價分別漲15.2％、6.7％以及6.2％，但房租僅漲1.9％、1.1％以及0.8％，我國與其他主要國家的價格走勢相仿。

徐佳馨認為，房價漲幅明顯，房租沒理由聞風不動而「凍漲」，通常只是晚幾個月反應而已，明年的漲幅絕對不會再低於1％以下了。

徐佳馨推估，下一個房租會快速成長的行政區，將是近年來辦公大樓進駐多的南港區。

台北市主要行政區租金行情一覽表

（ 中國時報 洪凱音）

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