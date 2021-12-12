雙薪年賺130萬不敢生!他4點揭台青年困境

台灣房價攀高，年輕人買房壓力山大，不過有1名30歲男網友已經買房又買車，和妻子年薪約130萬，在北部算平均值收入，但結婚4年卻遲遲沒生小孩，他列出4點顧慮道出血淚原因，底下網友看了無奈表示，「很寫實的內文」、「有道出年輕人心聲」。

他解釋，第一點，台灣工時長，公司文化即便時間到還不能下班的居多，早上8點到晚上6點已經算早的，通勤、吃晚餐及盥洗等事情結束就弄到很晚，隔天一早又要上班，只會想早點休息。

第二點，他認為台灣工作不像國外穩定，就算是正職也常見同事年紀大、懷孕遭到刁難，更何況一堆約聘職，若發生在自己身上，2個人可以餓，但有了小孩怎麼辦？

第三點，台灣多數人薪水，要養房又要養車，若再加上小孩，就會失去很多生活品質，以他跟老婆一年薪資在130萬左右，在北部算平均值收入，小孩是絕對養得起，但若要換房、換車或是出國旅遊等，就要再延後。

最後，他假設，生小孩也只能給予普通的教育和環境，在犧牲生活品質養育成人後，小孩也只能在社會上世襲打工生活，「真的很累，你想要他跟你一樣嗎？」；他表示，「只要臺灣嚴格遵守工時，房價比現在低一半，生活有品質，大家就會生小孩了啦」。

貼文一出，底下有已婚網友分享自己的育兒生活，「的確下班整理家務到能看看電視聊聊天的時間，真的都是一晃眼已經超過12點了」、「親戚朋友問為什麼不再生，小孩生下來要教要帶，就算雙薪穩定公務員生一個滿多的」、「兩個人130在桃園生活可以生啦，但就是不能享受」、「七年級夫妻倆500~600，家中沒資助想買台北，只敢生一個」。

不少網友認為原PO說出當下年輕人的處境，「房價真的是最大關鍵，房價低年輕人有閒錢請保母、補習等等，絕對更有意願生小孩」、「整個生活型態要向上拼對年輕人都是不利條件」、「有道出年輕人心聲」、「高房價，中年失業問題等太多因素，現在人寧願養寵物」、「不生也好」、「很寫實的內文」、「事實就是這樣」、「這篇超中肯，反正想生的就去生，我們不用多去解釋了」。

（ 中時新聞網 蔡宗倫）