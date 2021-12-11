鼎固攜宏璟砸14.17億 買市政路土地

日月光控股大股東張虔生、張洪本兄弟，分別掌握的上市公司鼎固-KY（2923）、宏璟（2527），再度合體，揮軍台灣房地產。鼎固控股今（12月11）日公告與宏璟建設，總共砸下14.17億元，收購台中西屯區市政路10號的土地，面積約567坪，兩家公司各持分一半，換算土地每坪單價約250萬元。鼎固表示，看好台中七期長線發展，這筆不動產開發案初步規劃將推出中型住宅產品。

此地塊位台中七期的新市政中心，擁高綠蔭覆蓋率特質，街廓寬廣，鼎固控股總經理張能耀表示，台中房市受惠市場置產需求與抗通膨效應等強勁基本面支撐，看好住宅需求將持續成長，此次鼎固購買的地塊位七期市政路，未來此路延伸工程將直通中科，成為科技走廊要道，更為加分。

鼎固今日公告台中七期購地案，地號為台中市西屯區惠國段63號土地及建物產權，位市政路上，該地段在台中七期的含金量相當高，市政路除具備舒適生活環境，散步又可到達惠文路，也連接文心路與公益路商圈，並鄰近家樂福超市，有效彌補大七期最缺乏散步即達的生活機能。

鼎固控股擅長依地區特色創造產品競爭優勢、開發住商辦複合式大型造鎮建案，今年規劃在台中投資開發。

鼎固表示，總經理張能耀地產開發策略，將秉持城市精華地段為主軸，商用及住宅不動產並重，未來將繼續評估合適的開發機會。

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