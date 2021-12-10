房價十年虛胖 青年人躺平有理

全台近十年來30～39歲青年人口買房人數銳減，由聯徵中心公布的大數據資料可看出，從2010～2014年時的約12萬人次，到2017～2020年只剩8～9萬人次，蒸發了近三分之一。金融業者究其原因，主要是低薪、高房價，使買房人口縮手、買房年齡延後。以前一般家庭還20年房貸，還可維持每月房貸負擔佔收入比的1／3，但現在申請30年房貸常態化，才能維持同等生活水平。

與此同時，「2021年房市代表字」網路票選甫出爐，「漲」字獲得逾五成民眾認同。房價一漲不回頭，好時價房價指數顯示近5年來全台房價平均漲幅約15.4％，實價登錄也揭露北市預售屋平均每戶3,432萬元、新北市則為1,590萬元，七大都會區除高雄市外，其餘都會區預售屋均逾千萬元。許多七、八年級生眼看買房無望，幹脆當躺平族，留在舒適圈裡生活，不婚不生不奮鬥。

內政部戶政司今年1月8日更新的109年人口資料統計，30～39歲青年人口約有45％未婚，原因就是房價與薪水卡關，使他們寧可維持單身，對自己好一點，捨得花錢買小確幸，投資在個人休閒興趣和技能進修上，在新冠疫情期間，30～39歲正是網購頻率增加最多的一群。

年輕人被迫往蛋殼、甚至是蛋盒區買房圓夢。 圖／本報資料照片 台南仁德預售屋漏夜排隊搶，蔚為奇觀。圖／本報資料照片

但當有機會晉身有殼族、市場出現便宜房子時，類似台南仁德漏夜排隊，搶付訂金買3字頭預售屋的奇聞仍備受關注，可見年輕人還是懷抱奮鬥希望。為遏止預售屋惡意炒作疊高，內政部祭重手限制預售屋換約，任何人若造成民眾恐慌及市場交易不安，最高可處3年徒刑或5千萬元罰金。

相較於台灣，中國互聯網世代（1995～2009出生）的都市年輕人也不輕鬆，即將成為未來10年內結婚主力、正邁向青年的他們，普遍成了「憂婚一族」，面對有房／無房的階級劃分。

根據中國青少年研究會針對北京青年的調查顯示，有戀愛對象而未婚的青年，雙方均無房產的比例高達64.62％，「婚房」標配可說是結婚最大障礙。無力扭轉現實社會的壓力，導致「青年低欲」成亞洲共病，中國的躺平族、日本的悟世代與韓國的「三棄世代」（放棄戀愛、結婚、生子），都反映低薪窮忙的現況。

在太平洋對岸，超過4,500萬人的美國千禧世代（26～35歲）面對高房價有了不同思考，選擇租屋或與父母同住者成趨勢，千禧世代在2020年後進入首購年齡層，但美國人口普查局去年公布，35歲以下美國人住宅自有率為40.6％，相較2001年的X世代住宅自有率約48％，近20年來亦大幅下滑。

愈來愈多美國青年人口在郊區購屋。圖／美聯社 35歲以下美國人住宅自有率僅4成。 圖／美聯社

美國房市庫存總價漲幅近年屢刷新高，房貸利率徘徊歷史低點，房價與租金在狂熱中穩步上揚，Apartment List的房屋所有權報告調查就發現，越來越多的千禧世代認為永遠無法擁有房屋，18％打算永久租屋，其中74％認為負擔能力是主因。

去年美國疫情爆發後，各地封城使居家工作成為常態，不用每周五天都去辦公室，許多人開始考慮購屋或換屋，年輕買家為了省錢並換取較大的空間，更有意願往郊區置產。

而台灣現在不論都會區或郊區都全線飆漲，以往的天花板價成了現今的地板價，連中央銀行總裁楊金龍也稱自己40歲左右才成為首購族，年輕人若負擔不起，可以先租房子。楊金龍這一席話雖被網友罵爆，但也是無奈的事實，青年首購族這十年來從蛋黃、蛋白、蛋殼一路被迫往蛋盒區位移，不少人最後只能認命先租屋，或許，窩在家裡躺平也不是最壞的選擇。

打炒房回應民意

首購族成家好難

全球青年人焦慮