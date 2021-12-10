內政部祭打房鐵腕 賴正鎰：開民主倒車

全國商總主席賴正鎰痛批：內政部施史上最嚴格的打房鐵腕！簡直開民主倒車！

針對內政部昨（9）日宣布，打算祭出五項新鐵腕措施，對違法炒作預售屋者要處3年徒刑或併科5,000萬元高額罰款的作法，今（10）日全國商總主席賴正鎰開重炮痛批，內政部擬祭出關刑嚴法來限制人民買賣自由，這是開民主倒車，要將房地產往死裡打？「難道真要打到趴為止？還讓不讓人活了！？」，再這樣亂搞下去，只會讓房地產市場更加扭曲變形。

賴正鎰今天相當不以為然指出，目前政府當務之急，應該是平穩物價、與控制地價，未料政府只是光是想用高稅制打房。他呼籲內政部，要趕緊踩煞車，不要再繼續鑽牛角尖。

內政部9日部內會議通過修正《平均地權條例》及《不動產經紀業管理條例》，全面限制預售屋及新建成屋換約轉售，共有5項新規定，違者嚴懲炒作最高處3年徒刑或併科5,000萬罰金，且要求預售屋解約須30日內申報登錄、管制私法人購屋將採許可制，並於5年內不得移轉、建立檢舉獎金機制等。

賴正鎰說，房產業絕對都不認同投機炒房，政府抑制投機客炒預售屋紅單的做法，我們舉雙手贊成，很配合政府的新政策，希望能讓房地產回歸正常的市場機制，這樣做很好，今年七月實施「房地合一與實價登錄雙2.0」以來，也確實有效果。

他表示，今年上半年受到新冠疫情影響，打房新制上路的預期心理影響，房地產幾乎停滯，各縣市推案量也減少約2成，加上疫情影響國際海運，造成鋼鐵，玻璃，水泥等建材原物料大漲5成，加上台商回流投資建廠，建商與建廠搶工，工資上漲3至5成，造成每坪建造成本上漲3至5萬元，建商只是反映成本，並未亂漲價。

但政府不去思考政府打房新制推出後，房價照漲的背後真正原因，並趕緊設法平穩物價，竟然還不斷拿出土地標售，像是台南跟高雄，一聽說台積電要去設廠，就趕緊拿出周邊土地或重劃區來標售，帶頭漲地價，他要問政府，到底是誰帶頭在炒房？罔顧消費者權益。

另根據財政部統計指出，今年前11月的實徵淨額與上年同期比較，包括營所稅、營業稅、遺贈稅、證交稅、期交稅、房屋稅及牌照稅等都已提前達成預算數，其中，土增稅的起徵件數較去年同期增加5.2％；契稅更是創下105年房地合一上路以來的新高。

賴正鎰認為，漲價歸公，本來就是天經地義，房地合一2.0已經對預售屋及成屋各閉鎖4年，否則要課徵45％交易稅，這些措施來調控房地產就已足夠，而且憲法賦予人民居住與買賣自由，現在要人民買房後就要住一輩子？買房子是上千萬元，又不是在菜市場買菜，千萬買房、億萬買鄰，有人住了幾年覺得居住環境不適合，想要換房，難道政府也都要過問？

他認為，這次又打算新祭出的不僅限制預售屋交易行為，且管制五年內不能轉移給二等親以外的人？難道未來只能繼承遺產，而都不要買賣了？他提醒政府，如建商被打趴後，不僅影響新成屋市場供需，以後市場恐怕只有屋齡五年以上的二手成屋，更將嚴重影響國家對都市更新政策，將危害國人居住安全，政府不能老是閉門造車，本末倒置，做些違背市場面的可笑行為。