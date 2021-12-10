嚴打炒房！李同榮：推案虛胖 市場遲早爆

內政部打炒房下重手！近期預售屋市場遭不肖業者炒作哄抬，嚴重影響不動產市場交易秩序，內政部昨日部務會報通過相關法律修正草案，對炒房增訂罰則，全面禁止預售屋及新建成屋換約轉售，同時要求預售屋解約須30日內申報登錄、管制私法人購屋將採許可制並於5年內不得移轉等5項新規定，針對惡意炒房者將嚴懲，最重祭出3年徒刑或併科5,000萬罰金。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，修正草案從移轉限制檢舉等手段來防杜炒作的可能性，可以看出內政部下重藥打炒房的企圖心，不過預售屋買賣契約一旦簽署，即成為民眾的財產權，限制人民轉售權利，恐怕還需要多方完備的討論。

預售屋銷售從簽約預定到交屋可能長達2~3年，中間變化多，有人確實會因財務、遷移、家庭、婚姻等狀況必須轉售，政府如何在嚴控房價下又能照顧到實際狀況，需要有更明確的配套措施。不過內政部說重話下重手，不管後續草案是否通過，也讓預售屋市場收到警訊，未來交易或轉讓的難度增加，有機會讓過熱的市場稍稍緩和，回歸需求性的理性購買。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，該草案若確實執行禁止換約，可說打蛇打七寸，現況的投機狀態不乏來自於此，而從目前動搖市場信心開始，先出現的大量換約潮可能出現緩緩修正價位的可能性，法案若通過，接下來轉為成屋的轉手獲利空間，就是比誰口袋深、撐得久，當然也得視房市熱況走勢而定，另外預售買方若直接解約，雖然市場將單純看建商的推案價碼，但少了投資客群應會有一定的抑價效果。

房產趨勢専家李同榮則認為，內政部對預售市場紅單亂象出重招，對於建商而言可喜可憂，憂者，土地投入成本怕影響銷售率，喜者，中南部預售短線紅單炒作已超過4丶5成，建商推案虛胖，市場遅早會爆，屆時投資客斷頭只要損失15%，倒貨給建商，爛尾樓與連鎖倒閉現象非建商樂見，因此，此時讓房市降溫才能讓市場健康的榮景多走幾年。

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