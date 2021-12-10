炒房恐關3年？預售屋禁換約如白色恐怖

建商和房市專家針對內政部五大預售屋禁換約、建立檢舉機制表示，大家都不贊成炒房，但目前換約率已不到5％，硬性限制預售屋換約，將苦了急需賣房變現的客戶、卻爽到建商，房價更壓不下來；至於炒房要坐牢、檢舉還有獎金的新制，則被抨擊「像白色恐怖」，把自由市場變成共產黨。

中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會理事長楊玉全表示，針對內政部擬增訂私法人取得住宅用房屋許可制，私法人要如何認定是個大問題，通常建商為進行都更、危老重建案等開發所需，會以私法人名義進行整合，其間動輒耗時數年、十年以上，難道內政部也將其列入私法人取得住宅用房屋許可制嗎？

一位不願具名的建商指出，有些開發商基於企業經營管理所需，購置住宅用不動產，若未來改採許可制，無異將造成企業經營的不確定性。此外有些企業購置住宅用房屋，主要係提供員工宿舍，將來私法人購置住宅用房屋，若必須經過政府許可，那麼許可的認同標準、條件為何？是否降低企業投資活動，都有待商榷。

至於炒作處以3年以下徒刑及罰款，「建立檢舉獎金機制」，不動產開發公會秘書長于俊明痛批，此舉「無異製造另一波白色恐怖！影響房市交易活動。」

華固建設總經理洪嘉昇表示，這波房價是全球現象，原因是全球供應鏈斷鏈、台商資金回流、景氣和出口暢旺、游資豐沛、營建成本推升和預期通膨心理等多種複雜因素形成，但政府似乎總認為是建商造成，殊不知財政部每年都已掌握預售屋換屋率其實只有5％不到，尤其7月實施房地合一2.0，短線炒客幾乎退場，此次內政部祭出重罰、坐牢及檢舉獎金配套來限制預售屋換約，其實建商只是代罪羔羊。

住展雜誌研發長何世昌表示，此次內政部出手相當重，「簡直把自由經濟市場、變成共產黨！」為全球少見，連大陸都沒這樣打。不過預售屋若限制換約，預期將會衰到客戶、爽到建商，有資金急需、變現孔急的人，最後只能被迫賠上違約金、甚至被迫斷頭，不但不能達到平抑房價效果，反而增添市場亂象。這項新制讓人完全看不懂在打什麼！「沒有最蠢，只有更蠢！」

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