預售屋禁止換約新制 衰到客戶、爽到建商

內政部今（9）日部務會議通過修法，擬實施禁止預售屋換約的新制，消息傳出，房地產市場專家第一時間痛批：這個政策，讓人完全看不懂在打什麼！「沒有最蠢，只有更蠢！」若硬性規定預售屋禁止換約，預期將會衰到客戶、爽到建商，有資金急需、變現孔急的人，最後只能被迫賠上違約金、甚至被迫斷頭，輸家是誰、打房打到誰，答案呼之欲出。

今天內政部發布新聞稿，部務會報通過修正「平均地權條例」及「不動產經紀業管理條例」草案，全面限制預售屋及新建成屋換約轉售；嚴懲炒作最高處3年徒刑或併科5千萬罰金；同時要求預售屋解約須30日內申報登錄、管制私法人購屋將採許可制並於5年內不得移轉、建立檢舉獎金機制等，以有效防杜住宅淪為炒作工具，維護市場交易秩序。

房地產業者近期對於政策方向，普遍把持低調態度，能點到為止，就點到為止；預售屋禁止換約的新制在醞釀多日政策風向球之後，今天內政部果然宣布，擬修法推動限制預售屋換約，並新增炒房要作牢、並祭出檢舉獎金，配套出擊，遏止投機炒房。

對此住展雜誌研發長何世昌表示，內政部擬限制換約轉售，針對預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親外，不得讓與或轉售第三人，且銷售者不得同意或協助買賣契約讓與或轉售；違者將按戶棟處罰50萬至300萬元。官員認為，此舉將能徹底杜絕投機炒作，但結局果真會這麼美好嗎？

何世昌表示，這項新制若正式修法實施，那麼將極可能會與禁止紅單買賣、房地合一2.0和預售屋實登一樣，不但不能達到平抑房價的效果，反而還更加劇市場亂象；更有甚者，未來消費者勢必淪為待宰羔羊，而建商將是最大贏家！

何世昌表示，先前他已分析過，首先，將造成暗盤交易普及化，既然明面上預售屋限制換約買賣，而市場有其需求，買賣將化明為暗、轉到檯面下，帶動另一波暗盤文化；儘管政府出手稽核，但政策本身破洞太多，光靠有限的人力根本查不了全台灣。

第二，何世昌預期將使得房屋市場供給量，再進一步緊縮，不但「房地合一稅2.0」上路後已鎖住5年以內新屋籌碼，讓房仲店頭幾乎不容易找到5年以內新屋可買，更造成供需失衡再升一級，助漲房價；更嚴重的是，預售屋限制換約後，預售屋中途轉售賣壓將消失了，要買新房，貨源可望被建商一家通吃。

第三，買方退戶，建商包賺！限制預售屋換約，預售屋承購戶如需要變現，或反悔不買，只能交迫選擇「退戶」，賠給建商一筆成交總額15％的違約金，尤其在房價上升段，建商既可賺違約金、又賺房價，簡直是「太香了！」

何世昌分析，此次內政部新增炒作行為處以3年以下徒刑或併科罰金100萬至5,000萬元，這次出手，相當的重！「簡直把自由經濟市場、變成共產黨！」為全球少見，連中國大陸都沒有這樣打。

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