地標就是夯 101暫居今年辦公租金實價王

101,辦公租金,
據最新實價資料顯示，國際地標101大樓56樓今年10月揭露每坪租金4200元，54樓租金每坪4179元，雙雙寫下今年信義計畫區租金行情的前兩高。圖/FREEPIK

根據最新實價資料顯示，國際地標101大樓有多筆實價租賃紀錄，56樓今年10月揭露每坪租金4200元，54樓租金每坪4179元，雙雙寫下今年信義計畫區租金行情的前兩高，雖然101大樓屋齡已經17年，但超高大樓優勢與國際地標的大樓形象，仍對於大型國際企業有一定的吸引力。

目前出現實價揭露單坪4000元租的辦公大樓，包括有台北101大樓、國泰置地廣場、南山廣場、信義經貿大樓與新光信義金融大樓，由於整體空置率下滑，在市場上待租的空間有限，今年實價每坪4000元以上的個案，大多數都出現在101大樓內，最高的一筆是今年10月月租202.6萬元，單坪租金達到4200元，樓層則是高樓層的56樓，該筆實登是目前今年為止信義計畫區今年單價最高的一筆。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，101大樓是國際的地標大樓，雖然每坪租金4000元以上，但與其他國際大城市相比還是相對便宜，因此能夠入駐101大樓，對外商企業相當有吸引力，而101大樓也是唯一屋齡超過15年，租金還能站穩每坪4000元的頂級A辦，該大樓已接近滿租，未來換約或是新租客進駐，租金都還有緩步向上推升的空間。

信義全球資產管理公司指出，台北市區的辦公商圈的平均空置率續低，由上季2.43%下降至1.74%，七個商圈中就有六個商圈的空置率在２％以下，供需狀況緊張有利房租走揚，超低空置率有幾項原因，包括新大樓不是自用就是先被預租，危老讓現貨減少、企業成長擴增辦公空間、網購等新企業擴增需求等。

（中時新聞網 綜合報導）

延伸閱讀

地段好 即使是兇宅 租金也好漲？！

跨年看煙火 絢爛的背後

外資買超61億 台股「積」情擺尾望萬八

政策助威 太陽能股迎爆發年 5檔光芒萬丈

不當水手當機長 專家為何棄長榮追華航？

2021財經大事回顧

新冠戰役再起

打炒房緊箍咒

台股512驚魂記

電力off噩夢

塞港蝴蝶效應

大斷鏈的時代

金融業併購風

中國監管風暴

CPTPP敲門磚

台積電全球夯

元宇宙是什麼

通膨暗潮洶湧

加密貨幣爭鳴

1.5度C救地球

習拜強權對話

工商時報 數位編輯