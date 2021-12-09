過去天價竟變地下室價？新竹房價無極限

最近新竹房價每坪傳出飆到7字頭，專業市調機構指出，在供給大缺貨、竹科新貴踴躍買房之下，「過去的天價竟然變成地下室價」？！儼然新竹房價無極限。

住展雜誌今（9）日表示，新竹縣市近年來銷售中建案數量在2019年Q3高達290個，但此後持續下降；今年以來，銷售中建案數量減少速度加快，至Q3只剩下183個。

若與Q2相比，季減32個、季減幅約14.9％。若與去年同期相比，則年減99個、年減幅約35.1％。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年新竹房價暴漲，外部因素是受惠於美、中貿易戰的轉單效應，且我國電子科技業生產線幾乎未受疫情衝擊，產業鏈景氣欣欣向榮帶動購屋需求；內部因素，則是供給偏低，尤其精華地段的東區、竹北，缺貨情況嚴峻，再加上部份建案低調銷售，消費者難買到新房子，成為房價暴漲的溫床。

何世昌直指，近期新竹關埔扯爆了！竟只剩一個建案可以買。

何世昌分析，「竹科客」首選的兩大購屋區域，分別是竹市東區「關埔重劃區」（光埔、關長重劃區），以及竹縣竹北「四大重劃區」（縣一、縣二、縣三、高鐵特定區）。這幾個菁華重劃區，因環境質感佳、學區好，且往返竹科時間合宜，向來頗受「竹科客」青睞。但因開發趨於飽和，新增供給量相當有限。

住展最新調查指出，截至11月底為止，東區線上銷售中建案數只剩15個，只有高峰期30個的一半。雖然東區線上還有15個建案正在銷售，但關埔重劃區內只有3 個建案，其中2 個建案僅剩店面可售；換言之，還有住宅可賣的建案僅有1 個，因此開價飆到65萬元～70萬元／坪。

竹北「四大重劃區」為縣一、縣二、縣三與高鐵特定區，四個重劃區內建案數共有13個，創下近十幾年來新低，其中還有住宅戶別可售的建案只有10個。

以大多數人購買的50坪以下房型建案來看，平均開價從46萬元／坪至68萬元／坪不等。有趣的是，去年Q3有建案平均開價跳空飆到40萬元／坪，而被罵「瘋了」，但短短一年之內，「過去的天價竟然變成地下室價！」

何世昌認為，東區、竹北建案數銳減造成房價大漲，且部份建案低調銷售，一般民眾沒門路買不到新房子，只能被迫追價，或者轉到外圍蛋白區購屋，於是買盤大量外溢至竹東、芎林、香山、新埔等地，帶動周邊區域房價大跳漲。新竹這波房價的極限高度，恐怕會由竹科工程師口袋的深度來決定。

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