台中、新北跟進囤房稅制 財政部:樂觀其成

新北市、台中市8日先後宣布將朝實施囤房稅方向研議，其中台中市長盧秀燕已啟動台中市囤房稅計畫，最快2022年下半年上路，而新北市財政局也表示將朝訂定囤房稅方向研議。財政部則表示樂觀其成。

財政部官員8日表示，對於各縣市落實地方囤房稅制樂觀其成並給予正面肯定，適度調整房屋稅基與稅率，有助房市健全發展與挹注地方稅收，同時，財政部將持續蒐集意見，適時檢討《房屋稅條例》修法，依立院要求，財政部將在2022年1月底～2月初提出修法評估。

除新北市、台中市以外，台北市現行已落實囤房稅制（非自住房屋差別稅率），至於日前高雄市、桃園市、台南市也搶先宣布跟進，等於六都均表態支持課徵囤房稅，而且高雄、台南、台中皆規劃自2022年7月起實施、2023年5月繳房屋稅適用。

目前台北市針對持有非自住房屋2戶以下每戶按2.4％課徵房屋稅，3戶以上每戶按3.6％課徵房屋稅。

台南市已提出囤房稅方案且經市議會三讀通過，針對非自住房屋持有1戶者課1.5％房屋稅率；2至3戶者，每戶1.8％；4至5戶者，每戶2.4％；6戶以上者，每戶3.6％，2022年7月上路，2023年5月繳房屋稅適用。

至於高雄市也考慮跟進，其財政局喊出將以「不影響自住房屋」、「落實居住正義」、「避免房東將成本轉嫁給房客」等三大原則訂定囤房稅政策，估計會針對持有非自住房屋三戶以上訂定差別稅率，稅率尚未出爐。不過，高雄市長陳其邁已喊話，最快將在本會期提出草案，盼盡快上路，估計可趕在2022年7月施行，同樣為2023年5月繳房屋稅適用。

而桃園市長鄭文燦也宣布將審慎評估，研議針對持有非自住房屋6戶以上課3.6％。台中市長盧秀燕8日則在市政總質詢明確表示，台中一定會實施囤房稅，有望在2022年上半年會期提出，由議會審查，若一切順利，同樣可趕在2022年7月施行。

至於新北市財政局8日也指出，新北市有意針對多屋者課徵差別稅率，但具體稅率將持續參考台北市及其他四都做法再決定。

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