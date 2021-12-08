預售屋破6萬件 全台今年銷售挑戰兆元

預售實價錄揭開預售市場面紗，據信義房屋統計，今年以來全台預售屋市場已有6萬多件、總銷近8,000億的實價揭露，預估全年預售市場可望成交破1兆元，全台十大熱銷個案以竹東「星都匯」11億居首，全台房價飛漲，七大都會區預售屋平均總價僅剩高雄未達千萬。

今年7月1日起預售屋納入實價登錄，銷售期有跨越下半年的預售案均需揭露實價，統計顯示，全台包括新北、桃園、台中迄今均已有超過1萬件實價登錄，這三大都會區預售成交規模也都超過1,000億元，其中又以新北市成交約1.2萬件、總規模達1,874億元居冠，值得注意的是，並非六都的新竹地區的預售屋實價件數逾5,000千件，直逼台南市水準；總銷金額600多億元，與台南、高雄二都相當。

全台十大預售熱銷個案，則以新竹、南港、台中包括七期、單元二、水湳等重劃區，以及台南安平的建案最為亮眼，竹東「星都匯」A區與B區兩者總銷金額合計112.4億元居冠，也銷售了超過1000戶，新竹「新竹之昇」71.5億元居第四名；南港二大指標案「德杰羽森」、「擎天森林」則分別有80.1億元、54.3億元，分居二、八名。

至於預售售屋平均房價，台北市台北市平均每戶達3,432萬元，新北市則為1,590萬元，除了高雄市外其餘都會區均逾千萬元。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，今年預售市場的交易量就超過6萬件，顯示今年受惠景氣持續攀升，一手市場的交易相對熱絡。今年7月預售揭露新制上路後，讓過去不透明的預售交易全都露，對於想要買預售案的民眾有更清楚可以參考資訊，不過在景氣市場大好時，民眾也會看到許多成交資料與價格，進而加快決定速度，因此被解讀預售實登有助漲的效果。

曾敬德表示，不過未來一旦景氣反轉時，透過實價民眾也會發現案子賣不動，在價格上更為保守，因此預售實價新制一方面可以縮小個案議價空間，一方面也會讓價格的調整更有效。

延伸閱讀

預售屋實價變時價 買方嚇到怯步

預售屋炒作無上限！政策大絕招要來了