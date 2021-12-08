預售屋破6萬件 全台今年銷售拚破兆

房仲業者表示，根據資料顯示，預售推案今年至今銷售額已達新台幣7,999億元，全年有望破兆元。若觀察平均成交金額，六都中僅有高雄市平均成交價不到千萬元，其他五都以及新竹地區均價逾1,000萬元。

信義房屋今天發布新聞稿指出，根據實價登錄資料，今年預售建案已經揭露逾6萬件，總銷售金額達7,999億元，全年總銷售金額有望挑戰兆元大關。

觀察六都預售市場規模，第一名為新北市，共計揭露約1.18萬件，總銷售金額1,874億元；台北市預售件數最少，僅2,751件，不過因房價較高，總銷達944億元。

觀察平均成交價，六都中僅有高雄預售案平均成交價低於1,000萬元，為950萬元。其餘五都、新竹地區成交總價均逾千萬元，又以台北市平均最高，達3,432萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，實價登錄2.0自今年7月1日上路，「預售交易資訊全都露」，在房市景氣市場大好時，民眾會看到成交資料、價格，進而加快購屋速度，讓市場解讀預售實登有助漲效果。

他說，不過，若未來景氣反轉時，民眾也會透過實價登錄發現案子賣不動，出價更加保守。預售實價新制一方面可以縮小個案議價空間，也會讓價格調整更有效率。

曾敬德指出，預售實登新制上路後，除了價格更為透明之外，也是可以清楚了解預售市場銷售狀況。今年預售市場交易量超過6萬件，顯示今年受惠景氣持續攀升，一手市場交易相對熱絡。

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