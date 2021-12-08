六都火車站房市交易搶手 北高雄3站夯

台鐵是許多民眾日常生活中相當倚重的大眾運輸系統，永慶房屋依據內政部實價登錄資料資料，統計六都各火車站周遭房市數據，並針對交易量排名，發現前十名中，高雄市及新北市各有3個車站入榜。其中，高雄市入榜的3個車站皆集中在北高雄，分別為內惟站、新左營站及美術館站；而新北市上榜名單則包含汐止區的汐科站、汐止站以及三鐵共構的板橋站。

高雄市上榜的3個火車站皆集中在北高雄地區，其中，美術館周邊的物件更是搶手，位於美術館南北兩側的內惟站及美術館站近一年的交易量分別達561件及326件，交易熱度可見一斑。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，內惟站及美術館站周邊的生活圈以馬卡道路作為分界，東側的美術館特區是高雄市指標性的豪宅聚落，包括「高雄HH」、「皇苑國際館」等建案都是高雄市的指標豪宅；而在馬卡道路的另一側則是內惟生活圈，為較早發展的區域，住宅價格親民、區域機能也相當成熟。

隨著鐵路地下化及綠園道的工程完工，陳金萍指出，過去受到平面鐵路軌道的阻隔，美術館特區及內惟生活圈雖然僅一路之隔，卻呈現截然不同的市容風貌，房價也有明顯的落差，但隨著鐵路地下化以及綠園道的工程陸續完成，美術館園區的綠地景觀效應也有機會擴展至內惟生活圈，而內惟生活圈的成熟機能也可以服務更多美術館特區的消費者，兩生活圈的差異有望逐漸消弭。

除了高雄的美術館生活圈外，新北市汐止區也是名單中的熱門交易區域，汐科火車站及汐止火車站近一年的交易量分別高達503件及384件。陳金萍說明，汐止區在區位上緊鄰台北市南港區及內湖區，但3字頭的住宅平均單價更為親民，因此吸引了許多在南港、內湖的就業人口在汐止購屋置產。在交通機能上，捷運路網尚未延伸至汐止地區，因此有通勤需求的民眾大多搭乘台鐵往返南港地區，也帶動了汐科火車站及汐止火車站周遭的住宅買氣。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，汐止因為與台北市鄰近，但比價效應下，區域整體不到四字頭的房價，硬是比起內湖、南港的6字頭打了對折，加上也有汐科，及未來民生汐止線的規劃，都會帶動房市發展。至於板橋車站周邊，陳炳辰說，該處為板橋房市一級戰區，包括新板特區，以及周遍捷運沿線，價量都走熱，多有新案產品，且來到7~8字頭，不少多戶數的小宅產品規劃，投資與自住買氣都熱，自然也是展現出亮點的原因。

陳金萍指出，近年來，台鐵也配合政策朝向「捷運化」的方向發展，針對不同區域的交通需求，增設新的通勤車站，例如在高雄左營站到鳳山站之間增設了7個通勤車站，期望以提高車站及班次密集度的方式增加乘車的便利性，提升區域的交通機能。因此，建議民眾購屋時除了關注捷運建設外，不妨也將台鐵運輸納入評估，並根據自身的條件調整，更有機會買到符合需求的物件。

（房產網 葉思含）

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