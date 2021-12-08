新大樓2樓少200萬 網：錢最現實

購買房子時，樓層是許多人的選擇重點，有網友就好奇詢問大家是否會考慮，位在新大樓2樓的物件？原Po表示，雖有噪音問題，但管線是獨立且總價比其他樓層低200萬，文章引起網友們熱議，但許多人仍認為噪音、視野差等問題難解，即使總價較低還是不會購買。

過去舊公寓的2樓是整棟大樓管線匯集處，加上噪音、視野差等因素，房價雖比其他樓層低，但有不少人仍避免購買2樓的房子，不過近年許多新建案已經將管線匯集處移至1樓或地下室，且2樓房價仍相對低，因此民眾開始考慮購買2樓的物件。

該名網友在臉書社團《爆系知識家》發文，透露自己看到一個物件是在面馬路的新大樓2樓，雖然有噪音問題，但該大樓是獨立管線且總價比其他樓層還低200萬，想詢問大家會不會考慮那間房子，吸引不少網友留言討論。

許多人傾向加價買更高樓層，最重要的原因是能擁有更好的生活品質，「高樓層視野好安靜，200萬值得」、「不會，臨馬路還有人家會在你樓下抽煙，除非你能接受雙層氣密窗+全日不開窗」、「想想你未來換房子之前你的生活品質，都將在吵雜中度過」、「不考慮，日後也會影響出售。」

儘管如此，有網友提醒，要依照自身的能力去做決定，200萬不是小數目，尤其該物件已是新大樓，初步看起來除了噪音問題需要考量外，並沒有太大問題，「問自己最實在，畢竟200萬是你在背，高樓層也會有噪音問題」、「按照自己的能力辦事」、「之前租屋五樓臨三線道大馬路，還是很吵啊，真的說不準」、「看200萬會不會很吃力，錢是最現實的。」

（中時新聞網 郭宜欣）

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