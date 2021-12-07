買房壓力創新高 30年房貸恐成常態

根據最新聯徵中心統計資料顯示，今年第3季房貸新增4萬1890件，受到疫情干擾，樣本數較上季減少約6,500件，不過第3季新增房貸案件呈現「2高1低」趨勢，平均房價1,154.5萬元，平均授信額度836.6萬元，雙雙寫下歷史新高，房貸利率則是追平去年第4季新低的1.45％。專家認為，以房價持續攀升趨勢來看，未來背負30年房貸恐將成為常態。

除了全台房貸出現「2高1低」的趨勢外，六都剩下台南市、桃園市、高雄市房貸案件，鑑估金額還不到千萬元，台南市第3季房貸案件鑑估金額890.3萬元，桃園市978.1萬元，高雄市954.1萬元，以目前持續攀升的房價趨勢來看，後續桃園市、高雄市的平均房價可能也將邁過千萬元的關卡。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年疫情7月底才開始從三級降為二級，房市從8月開始增溫，第3季的聯徵中心房貸資料，可能還反映這波疫情解封初期的房市復甦狀況，因此平均房價雖然創下新高，但此季增加幅度並不顯著，後續可能還會攀高。

聯徵中心資料顯示，今年第3季台北市房貸案件平均鑑價2,318.9萬元，其次則是新北市的1,348.4萬元，新竹縣1,185.2萬元，台中市1,129.8萬元，新竹市1,126.1萬元，不到千萬元則有桃園市、高雄市、台南市，房貸利率最低則是台北市的1.41％與新竹縣的1.41％，最高則是台中市的1.48％，房貸平均成數最高是新竹縣的75.99％，最低是台北市的71.03％。

曾敬德表示，從去年疫情第一季爆發以來，房價就持續攀升，加上今年通膨、造價上揚的議題發酵，房價又向上漲了一波，以目前的房價水準，以前一般家庭可能20年期房貸，還可以維持每月房貸負擔佔收入的1/3，但漲到現在可能要申請30年期的房貸，才能維持每月房貸負擔佔收入的1/3。

屋比房屋總經理葉國華表示，目前全世界通膨壓力來臨，台灣營建與購地成本提升，加上有科技大廠設廠、重大建設推動與超低房貸利率等利多題材帶動房市，讓不少民眾興起房價將上漲，因此想「買房抗通膨」的念頭。不過，短線台灣房價漲幅已大，雖然房價長期漲勢高餘通膨成長率，但買屋抗通膨還是要注意本身負擔能力，因為若通貨膨脹壓不下來，央行恐會利用升息來平抑物價，屆時房貸負擔將大幅加重。而且，目前美國聯準會已決定加速縮減購債，並可能快速升息，屆時台灣股市、房市、匯市，恐將都受到衝擊，甚至出現下跌的狀況。現在民眾若過度追價買房甚至進行高槓桿投資，不僅風險大，未來若央行「大幅升息」，恐將面臨無力負擔的風險。

（房產網 葉思含）

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