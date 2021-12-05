非直轄市房價漲幅 更甚六都

近年全台都會區房價上漲，不僅是房市交易規模大的六都直轄市領漲，不少六都外的縣市，房價漲幅更不下於直轄市；好時價房價指數顯示，近五年來全台房價平均漲幅約15.4％，不過非六都的十個縣市（新竹、嘉義縣市合併計算，台東因交易規模小未列入），就有八個縣市大於全台漲幅，屏東五年漲幅達41％居全台之冠。

好時價房價指數顯示，以今年10月平均房價與五年前相較，屏東漲幅逾四成，嘉義、彰化漲幅逾三成，南投達27％，花蓮、基隆、新竹、雲林漲幅約在15～20％之間，均遠大於全台整體漲幅。

以近一年房價漲幅來看，全台平均年漲幅約3.9％，直轄市的北北桃三都房價年漲幅約在1％左右，台中、台南、高雄則約在4～6％，不過花蓮、彰化、屏東、基隆、南投、宜蘭、嘉義，房價漲幅均高於全台平均水準。

房地產業者指出，這波「都會區領漲、鄰近衛星城市跟漲、鄉村地區瘋漲」的現象，主要來自於近年全台各地大興建設，都會規模的擴張、城鄉差距的拉近，都會區房價高漲，不少資金有限的購屋族在預算考量、投資客著眼增值潛力，沿著交通動線、具有產業園區聚落開發題材的都會外圍，尋找平價標的。

資金外溢效應下，帶動原本房價低基期的非都會區房價漲幅更甚都會區。此外，過去非都會區雖然推案規模小、地價低，不過近年營建成本飆漲，新推建案房價結構中造價比重相對更高，也使推案房價大幅向上攀升，帶動周邊中古屋房價水準跟著上漲。