高房價壓不住 非都會區每坪瘋漲逾3字頭

房市全台發燒，不僅都會區房價漲破新高，過去低房價的非都會區房價也瘋漲！據統計，全台非直轄市的縣市中，新竹、宜蘭等新案最高開價達6、5字頭外，還有不少縣市新推案最高開價站上3字頭，甚至連離島的金門、澎湖也有建案開價站上3字頭。

據591新建案市調顯示，六都外的縣市新推案房價開價年漲幅達一至四成，新竹縣、屏東、新竹市漲幅均達近三成以上，北至基隆、東至花蓮、台東，南至嘉義、國境之南屏東，離島澎湖、金門，都有個案最高開價跨越3字頭，即使如苗栗、南投、雲林，個案最高開價也都向3字頭逼近。

591指出，自疫情爆發以來，缺工缺料導致營建成本大增，全球熱錢氾濫，近來又有通膨步步緊逼，恐讓房價「愈燒愈旺」；許多原先仍在觀望的購屋族，眼見房價「一日三市」，唯恐自己愈晚買愈貴，便選擇積極進場，讓部分地區出現供需失衡現象，形成全台各地新案開價全面上揚的現象。

價格漲幅最有感的新竹縣、市，所得能力全台名列前茅，隨著縣市合併議題發酵、熱門重劃區土地日漸稀少，建商陸續調整售價，去年僅約每坪24～27萬元的新推案，今年平均開價已達約每坪35萬元，精華區個案更是水漲船高，竹北縣三、新竹市關埔重劃區，都已有個案開價達6字頭。隨著新竹市、竹北價格暴漲，不少建商及買方也開始出走到鄰近新埔、湖口等地，更帶動當地價量起飛。

屏東近年在高鐵南延及屏東科學園區等建設紅利發酵，吸引外地建商進駐，地價隨之飆漲，為了壓低總價，推案產品也逐漸由透天轉為華廈、大樓，甲山林購地自建、總銷逾50億的造鎮案「甲山林花園帝寶」，每坪開價預估將突破3字頭。

此外，不少位於六都周邊的衛星縣市，也在這波房價上漲中雨露均霑，如基隆市「御景硯」、彰化市火車站前「坤辰中正峯華」最高開均觸及4字頭，使即連過去房市規模較小的東岸、離島，也都有明顯漲幅，發展成熟的市區精華地段，都有大樓、華廈個案最高開價逾3字頭。