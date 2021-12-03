不怕扛房貸 這區人貸最久、最多

近年全台房貸期數明顯出現拉長趨勢，其中新竹購屋客槓桿開最大，不僅貸最久、也貸最多，根據不動產資訊平台、聯徵中心的統計顯示，新竹縣、市房貸期數分別達297個月、301個月，比起六都約在278～294個月多出不少；房貸成數分別達75.6％、76％，也高出六都約在71％～74％的水準。

新竹購屋客出現「貸好、貸滿」的房貸趨勢，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，新竹的購屋人以園區客為大宗，竹科客申請房貸時普遍有4大優勢「年輕、屋齡新、收入高、上市櫃公司」，銀行針對房貸的授信評估，會注重房屋的品質與申請人的財務能力，新竹的園區客不少是高收入且在上市櫃公司上班，收入好且穩定，且購置新房子比例高，都是銀行評估時較為吃香的條件，因此能夠貸到高成數與長期數。

不動產資訊平台統計顯示，主要都會區2021第二季新增購置住宅貸款平均貸款期數，前兩名就為新竹市與新竹縣，新竹市的平均房貸已經達到25年，第三名則是台南市294個月，桃園市292個月，台中市289個月，最少的是台北市的278個月。

聯徵中心資料顯示，新竹縣與新竹市平均核貸成數也高於六都，新竹市平均購屋總價1,059萬元，核貸成數為75.99％，新竹縣平均總價1,175萬元，核貸成數75.64％。

曾敬德表示，過去利率較高的時候，購屋人可能想不要貸那麼多，盡快早點償還貸款，但目前超低利率環境，購屋人反而想多貸一點，不要太早還完，身上多留一點現金運用，此外，近年房價上漲，拉長貸款期數可以降低每月負擔，也才能跟上已經上漲一大波的房價。

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