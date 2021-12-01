台南高雄夯 全台年交易量上看35萬棟

11月房市買氣熱度續強，六都11月建物買賣移轉棟數2.59萬棟，月增9％、年增6％，受惠台積電效應，台南、高雄前11月移轉棟數均已超越去年全年，高雄更寫下了71個月來的單月最大量，在南台灣熱潮的帶動下，各界普遍看好今年全台全年交易量上看35萬棟。

根據六都地政局1日公布的買賣移轉棟數資料顯示，與10月相較，除了桃園市微縮外，其餘五都均呈正成長；與去年同期相較，除台北、台中外，其餘四都均優於去年同期。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，房市交易熱絡，12月工作天數也較10、11月還多，12月移轉棟數有機會再向上推升，全年移轉棟數有機會挑戰35萬棟，創下八年新高，加上房價表現漲勢明確，2021年房市是「價量齊揚」的一年。

新北市因二重右岸、板橋江翠、林口新市鎮等整體開發區有大量新成屋交屋推升交易量，11月7,113棟；高雄則是近期受惠於台積電設廠議題，替房市增添想像空間，11月達4,715棟，新北、高雄雙雙創下了房地合一稅實施71個月以來的最大量。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，儘管房市管制、稅制新規定陸續啟動，不過低利、通膨危機、營建成本上漲等因素，讓市場資金持續流向不動產，而南台灣價格相對低、受惠科技園區、半導體企業擴廠利多，持續引入投資置產買盤。

在下半年以來房市交易持續暢旺下，今年六都前11月交易量已達近24萬棟，高雄、台南二都不僅年增率達18％、17％，分居六都前二名，同時也都刷新2010年縣市合併以來的新高記錄。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，目前國內疫情獲得穩定控制，且在國內經濟表現、資金寬鬆及低利環境等多重力道支撐房市下，全台買賣移轉棟數月增率自9月起連續三個月正成長，穩步上揚回到疫情前水準，年底購屋旺季若國際政經情勢於國內疫情無太大變化，交易動能延續高檔水準，全年建物買賣移轉棟數有望挑戰近年新高。

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