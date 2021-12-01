預售屋炒作無上限！政策大絕招要來了

全台房價居高不下，近日傳出內政部打房再出招，有意加強預售屋的管理，拋出禁止預售屋換約轉售，只能跟建商尋求解約等措施，即使政策尚未定案，但已經在PTT論壇引起討論，不少人狂酸沒用，「房價越打越高」，此外，有網友認為應該要從稅制下重手才能降低房價，「就實價課持有稅最有用，買多少就用多少課房屋稅。」

今年7月實價登錄2.0上路，正式將預售屋納入管理，但後續出現預售屋實價登錄造假成本低且稽查不易的狀況，傳出內政部研擬針對預售屋換約轉售進行限制，只能尋求解約等措施，此外，財政部長蘇建榮上周也在立法院表示，財政部正思考修法設立備查制度，若地方調整的房屋稅基不符市價走勢將「不予備查」，地方須重新評估再送件，有效督促地方政府適度調整不動產稅基。

消息一出引起PTT網友們熱議，許多人認為，上有政策下有對策，高房價的趨勢難逆轉，「每次都說要打房，結果呢？越打房價越高」、「真的有心要打不會在那邊研擬啦，都馬立即生效」、「每一次都大絕招有哪一次是真的？」、「只要不停有錢灌入市場，你就算有一萬招也沒用」、「少來了，都執政這麼久，打房最好有效」、「房價越打越高，快笑死。」

此外，有網友提出從稅制下手才是比較可行的方式，「就實價課持有稅最有用，買多少就用多少課房屋稅」、「打房，有種就5年內轉售，課50%稅啦」、「房地產應該實價課稅了」、「有本事他搞短期內轉售，稅金克收益100%」、「不實價課稅都是笑話」、「有種半年內轉售課總價100%稅，一年內轉售課80%稅，兩年內轉售客60%，三年40%，四年20%。」

(中時新聞網 郭宜欣)