40年漏水公寓該下手？網：大力買下去

有網友發文表示，退休親戚想賣掉位在北巿松山區的五樓老公寓，開出比附近房價便宜300萬到400萬元的價格，但屋齡40年的老公寓漏水嚴重，鄰居又難相處，讓他猶豫是否下手，發文向網友討教，網友見超便宜房價也心動，大力推薦買下去。

原PO在PTT房屋板發文討教，表示親戚退休，想把位在台北市松山區的5樓老公寓脫手，並開出比附近行情便宜300萬至400萬元價格，讓原PO的爸爸相當動心，但這間屋齡40年的老公寓有相當嚴重的漏水問題，只要一下大雨，陽台、客廳都會遭殃。

原PO說，親戚其實已經花了30萬以上的錢處理漏水問題，但情況都不見好轉，後來在頂樓的牆壁打洞裝水管直接排水，雖有作用，但因為一樓鄰居抗議並用水泥把水管塞住，讓問題再次回到原點。

原PO實在拿不定主意，雖說家人覺得可以放著等都更，但他覺得不切實際，不過若要租人或自住都要把漏水問題解決，於是向網友討教，這樣的房子到底該不該下手。

文章一出不少網友都對便宜房價相當動心，建議原PO買下去，「買，漏水可以解，便宜治百病」、「差30萬就算了，差3、400萬你整間打掉還有找耶」、「頂樓再怎麼能漏，整間拆了總治得好吧」、「花100萬解決，你都賺」。

不過也有不少網友認為，漏水是大事，但鄰居問題也不能忽視，「傻子才買漏水屋」、「如果是閒錢買來拚都更可以，如果是買來自住，那等著被這些事煩死，不每天鬧家庭革命才奇怪」、「買房也要看鄰居是否好相處」、「漏水小事，鄰居才是大事」

（中時新聞網 温雅芳）

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