Q3全球豪宅指數出爐 台北漲幅排名第7

國際知名獨立地產顧問公司萊坊（Knight Frank）發表2021年第三季「全球豪宅指數」全球主要46個城市Q3有38個的豪宅價格上揚，平均年增率為9.5%，超車Q2已經跌破全球眼鏡的8.2%，甚至有35%呈現雙位數成長！其中邁阿密擠下多倫多，以年漲26.4%一舉從上季的殿軍竄升為本季之冠。瑞普萊坊市場研究總監黃舒衛表示，台北市僅差臨門一腳，漲幅仍守在1字頭，但已從上季的第十名超車到全球第七，可見央行持續追加的豪宅限貸令效果並未顯著反映在市場，然而價格仍未超越2013年Q2的歷史高點。

黃舒衛分析，台北市的豪宅今年7月1日實價登錄2.0上路之後，簽訂預售屋買賣契約要在30日內完成登錄，修法帶動豪宅市場資訊重新整隊，背後有三層意義。

首先、本季豪宅交易量有三分之一是預售豪宅所貢獻，在指數表現上不只出現量變，也同時出現質變。

其次、除了7月1日之後買賣的要再30日內完成登錄之外，今年1月1日至110年6月30日、去年12月31日以前簽訂之預售屋買賣契約者，也分別要在今年9月底、年底前完成辦理申報登錄，代表過去許多口耳相傳但無法查證的市場資訊會在未來幾個月如雨後春筍般冒出。即時、大量的實登資訊直接反映驚驚漲的市況，將間接形成助漲的態勢。

第三、目前預售豪宅基地全為蛋黃區的都更或危老基地，如：璞永敦仰、衍見築、富邦藝樹等，基地面積較小，因此產品總價較低、但單價較高，再加上預售的價格特性，因此有區位、總價、屋齡等三大優勢，小兵立大功，推升豪宅房價指數向上。

黃舒衛提醒，雖然豪宅價格指數昂揚、預售銷況佳，但交易總量平穩，甚至不乏價格修正的中古豪宅，而排除特殊個別條件，能破300萬元單價的產品也還沒出現，可見市場仍以自、置產為主，因此短期買氣會因為通膨因素而有支撐，但中長期還是回歸品牌、社區、總價條件。（時報資訊 郭鴻慧）

延伸閱讀

台北最強新興豪宅區誕生 松山區底子厚

台北政商愛群聚 拱出豪宅躍200萬身價