「每月存1萬」能買房？網苦笑曝2方法

全台房價居高不下，讓許多人哀號買房難。有網友發文詢問如果一個月薪水扣除必要開銷，最多只能存1萬，以每個月存1萬的方式，有機會買房嗎？引起網友們熱烈討論。儘管不少人認為難度頗高，但也有內行網友提及，只要尋找可負擔的地段或價位還是有機會，另外存錢之餘尋求長輩親友的幫忙也相當也是一個方法。

有網友在PTT論壇Gossiping版上發文表示，朋友最近有買房想法，但薪水扣除必要開銷後，每個月最多只能存1萬，因此想詢問大家，在台灣一個月存1萬能買房嗎，大概需要存多久才有機會？

文章一出引起熱議，許多人對於原Po的想法不太認同，「1年12萬，10年才120萬，別想了，還是先提升收入，增加儲蓄金額比較快」、「覺得很難，現在房價太高，你存錢的速度也太慢」、「先提升收入或存錢的金額再說，不然真的很難買。」

不過還是有人認為，只要把買房的標準設低一點還是有機會，「如果能存的只有這些，其實就兩個方法，標準降低+請爸媽幫忙」、「有開始存錢總是好事，買便宜一點的就好啦」、「可以啊，但會有地段跟坪數問題」、「基隆以下可以看看啦，萬里舊屋也行吧」、「只要有開始就給肯定，比直接躺平的好多了，慢慢存還是可以買房啦。」

（房產網 郭宜欣）

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