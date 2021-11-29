蝦皮掀鯰魚效應 小白樓店面夯

蝦皮店到店在疫後突然間如雨後春筍般林立，不少人擔心蝦皮來勢洶洶，恐怕掀起超商一波洗牌戰，對於各商圈店面發展也起了微妙變化。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，蝦皮從線上電商平台轉戰實體，最大的優勢在於累積多年，超過千萬的會員數，對於客戶使用習慣，和取貨的區域都有精準的資料，這些也都成為評估分析展店的最佳利器，而目前蝦皮展店並不在於加入超商戰場，而是在電商平台中，用最高的CP值，取得最佳的戰略位置

由於目前各平台的貨源貨量差異性有限，若能強化會員忠誠度，更能穩住各平台的營運和發展，而其中平台的發貨速度，和取貨的手續費，更是不少消費者下單的關鍵！在這樣的情況下，蝦皮自行展店，降低貨運成本，提供免運費的服務，等於從超商手上拿回自主權，蝦皮的電商地位如虎添翼

事實上，蝦皮店到店的加入，雖然攪亂一池春水，但對電商平台或超商，也有「鯰魚效應」的作用！張旭嵐指出，蝦皮激盪出的新火花，不僅為自己賺飽了行銷宣傳效應，也激發了產業間的新火花，對消費者而言，不啻為一件好事。

各主商圈的超商布局幾乎都已經卡位額滿，現階段展店多半著眼重劃區入住率漸增的區域，這類型的社區型店面，通常屬於「小白樓」型的店面，坪數並不大，走「小而巧」的路線，捨去商圈核心店租最貴的地段，而著眼「各商圈蛋白區塊」或「住宅大樓社區」店面，因有穩定的居住人口和低租金成本的優點，此刻再現生機！而這類新興住宅區，區域生活機能欠缺，所以服務多元的超商進駐，多半也能快速成為住戶的好鄰居，加上大集團品牌的服務形象，成為最受社區型店面房東喜愛的租客之一！

（房產網 王莫昀）

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