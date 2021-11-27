2022年縣市囤房稅 搶先看!

財政部近期找來各縣市開會討論現行囤房稅制，除已施行的台北市、宜蘭縣、連江縣以外，目前台南市議會正在審議囤房稅方案估2022年7月上路、2023年5月繳稅適用。而高雄市則在24日宣布最快本會期提出囤房稅制度，預計將針對持有非自住房屋三戶以上者加稅，有望與台南市同步上路。

不過，囤房稅制度是什麼？到底會影響到哪些人？以下就由工商時報為讀者提供Q&A解答。

Q：現行囤房稅制度為何？

A：目前可分兩種，包括地方版與全國版囤房稅，其中地方版早已施行，由地方政府自行實施，全國版則受到各縣市反對而暫時作罷。

地方版囤房稅（已施行）：現行全國各縣市都有自用住宅額度，也就是本人、配偶、未成年子女設戶籍在三戶房屋內，可享房屋稅自用住宅優惠稅率1.2％。但住宅超過自住額度即屬於非自住房屋，也就是囤房稅課稅範圍，我國現由各縣市依自身狀況適度提高持有多戶非自住屋者房屋稅率，目前台北市、宜蘭縣、連江縣皆已施行。

全國版囤房稅（地方政府皆反對，暫不推動）：日前有立委提議全國歸戶課徵囤房稅，但全台22個縣市皆表達反對，如嘉義縣稅捐稽徵機關指出，嘉義部分地區一戶就相隔數公里，附近都是農田，相比北市一棟大樓住數十戶，實務狀況明顯不同，城鄉的差距不能用相同稅制一概而論。

Q：現行各地方囤房稅率多少？有哪些縣市明年會跟進？

A：目前台北市針對持有非自住房屋兩戶以下（含兩戶）每戶按2.4％課徵房屋稅，三戶以上（含三戶）每戶按3.6％課徵房屋稅。

另外，宜蘭縣也已對持有非自住房屋兩戶以下課徵房屋稅率1.5％、三戶到七戶為2％、八戶以上為3.6％；連江縣為持有非自住房屋兩戶以下課徵房屋稅率1.6％、三戶以上一律為2％。

除已施行的台北市、宜蘭縣、連江縣等三縣市以外，台南市已提出囤房稅草案，目前已通過市議會初審，未來將針對持有五戶以下（含五戶）每戶按2.4％課徵房屋稅，六戶以上（含六戶）每戶按3.6％課徵房屋稅，若完成三讀，估計可如期在2022年7月上路，2023年5月繳房屋稅適用。

至於高雄市也考慮跟進，其財政局喊出將以「不影響自住房屋」、「落實居住正義」、「避免房東將成本轉嫁給房客」等三大原則訂定囤房稅政策，估計會針對持有非自住房屋三戶以上訂定差別稅率，稅率尚未出爐。不過，高雄市長陳其邁已喊話，最快將在本會期提出草案，盼盡快上路，估計可趕在2022年7月施行，同樣為2023年5月繳房屋稅適用。

除了已施行囤房稅的台北市、連江縣、宜蘭縣，還有準備中的台南市、高雄市以外，桃園市、新竹縣針對非自住屋各採單一稅率2.4％、1.6％，但其他包括新北市、台中市、高雄市等16個縣市針對非自住屋仍採用房屋稅最低稅率1.5％。

Q：還有哪些縣市將採用囤房稅？

A：根據財政部近日找來縣市討論結果，除台南市、高雄市逐步推動外，新竹縣市、桃園市近期也表態，有意加入施行地方制囤房稅行列，但稅率與時程皆未確定。至於新北市、台中市則在通盤評估。

囤房稅磨刀霍霍 小市民恐更傷

全台房市漲翻天，為落實居住正義，財政部11月23日找各縣市代表喝咖啡，建議採用房屋稅差別稅率（囤房稅）抑制房價，新北市、桃園市、台中市、高雄市與新竹縣市皆表態，將「努力跟進」訂定囤房稅率。

根據《房屋稅條例》，住家用房屋可分為「自住」及「非自住」，「自住」限三戶，稅率為1.2%；第四戶起則屬於「非自住」意即囤房，由各地方政府視所有權人持有的房屋戶數，自行訂定1.5%至3.6%的差別稅率。房產越多，稅負越重，俗稱「囤房稅」，計算方式是以「稅基」乘以「稅率」。

台北市自2014年起已施行囤房稅率，台南市囤房稅還在審議中，預計2022年7月起施行。台北市囤房稅針對持有非自住用房屋兩戶以下（含兩戶）每戶按2.4％課徵房屋稅，三戶以上（含三戶）每戶按3.6％課徵房屋稅。

不過，國內房屋持有成本偏低，一間房屋每年持有房屋稅成本不過數千至數萬元，但房價增值幅度、轉手獲利動輒百萬計，如不提高房屋標準單價(稅基)的話，光靠囤房稅恐效果不彰。以全台一年房屋稅實徵約793億、全台約900萬戶住宅存量推算，平均每戶房屋稅不到1萬元，加上屬於持有稅的地價稅，平均一間房屋持有成本每年僅約2萬元，每年持有稅負相當於房屋市值的千分之2以下，相較於近年動輒5％以上的房價年漲幅，一些房市熱門城市如台南、新竹，房價漲幅甚至10％以上；即使持有稅率、稅基調高數倍，相較於資產增值獲利預期，仍可說不痛不癢。

過去經驗顯示，無論提高持有稅或資本利得稅，在房市多頭時期，屋主都會轉嫁給租客；對賣方來說，則會轉嫁給買方，反間接造成租金、房價雙漲。

參考韓國在2018年實施提高綜合不動產稅率來看，至今反讓首爾房價飆漲五成，創歷史新高，租金也大漲兩成，引發更高的民怨。

高房價主因，除了財團持有成本比重低外，還有民眾對通膨壓力下財富縮水的憂慮，房地產相對保值、低風險，近年銀行更力推30年還款房貸，讓購買力增加了1/3，成為助漲動能。

政府大刀闊斧宣示打房，除囤房稅外，更要設法將湧入房市的資金引流至實業發展，才能抑制房價，除了升息、限縮寬限期、降低貸款成數外，限縮還款年限才能解決房市過熱的現況。